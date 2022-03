Marc Márquez: "Ha sido una de las caídas más fuertes que he tenido"

Marc Márquez protagonizó una escalofriante caída en el warm up del Gran Premio de Indonesia celebrado en el circuito de Mandalika, lo que a la postre le impidió participar en una carrera que se llevó el portugués de KTM Miguel Oliviera.

El ocho veces campeón del Mundo tuvo que ser trasladado a un hospital de Lombok, donde se le realizaron pruebas siendo diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico. De acuerdo con su equipo y con el doctor del campeonato, Ángel Charte, se tomó la decisión de no correr riesgos y abortar su participación. Hay que recordar que hace unos meses sufrió otro traumatismo realizando dirt track, lo que le provocó un episodio de diplopia (visión doble).

El de Cervera, en declaraciones facilitadas por su equipo, valoraba el fin de semana: "¿Qué puedo decir? No ha sido nuestro fin de semana, hemos luchado y tenido problemas desde el principio. Fue una caída realmente grande esta mañana, quizás una de las más grandes que he tenido. Fui al hospital local y, aunque no hubo problemas graves, se decidió que no debía correr. Por supuesto que es una pena, pero es la mejor decisión".