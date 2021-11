Alpinista es quien, cual equilibrista ajeno al vértigo, empeña su vida para alcanzar la ansiada cumbre. Cuando un escalador avezado consigue ascender a la cima más alta, el resto de cúspides que afronte no serán sólo de roca, sino físicas y psicológicas. Algo así puede estar sucediéndole al octacampeón mundial Marc Márquez que, tras ser reconocido por muchos como mejor piloto de la historia, lleva dos años intentando recuperarse del grave accidente sufrido en julio de 2020 en Jerez. Pero, muy a su pesar, parece que le ha 'mirado un tuerto', pues justo cuando comenzaba a remontar, otro percance practicando enduro le ha provocado visión doble (diplopía) en el ojo derecho, como ya padeció en 2011, por lo que su futuro vuelve a ser incierto, quizá más que nunca.

Desgraciadamente, Márquez no gana para sustos. Ahora que estaba superando la problemática de su maltrecho húmero derecho, se le ha reproducido uno de las más graves dolencias que haya soportado en su dilatada y exitosa carrera deportiva. Acumulando 207 caídas en los 13 años que lleva disputando el Mundial, 22 de ellas esta temporada, Marc ha sumado otra más sobre una moto de todo terreno, con tan mala fortuna que además de impedirle participar en los dos últimos grandes premios de 2021, pone también en entredicho su futuro, dado que sufre la misma visión doble que ya padeció en 2011 tras un accidente en Malasia. En aquella ocasión, Márquez tuvo incluso que ser intervenido quirúrgicamente en enero de 2012 por el doctor Bernardo Sánchez Dalmau, del hospital Clinic de Barcelona, que ha descrito con detalle la situación actual del piloto español: "Marc tiene diplopía y una parálisis del cuarto nervio derecho con afectación del músculo oblicuo superior derecho", aclarando que "se ha optado por un tratamiento conservador con actualizaciones periódicas" y seguimiento de la evolución clínica. Para comprender mejor la situación que afronta Márquez en estos momentos conviene recordar lo manifestado por el propio médico en una entrevista que concedió al diario Marca en 2019, sobre la operación que practicó en ese ojo derecho en 2012: "Le dije que había riesgos de no quedar bien. No puedo decir un porcentaje, pero había riesgos altos de no quedar lo suficientemente bien para poder seguir desarrollando su actividad. Cabe decir que él se pone a 300 km/h, su giros de cabeza, su posición. O te quedas perfecto o nada" Es decir, ahora están de nuevo ante el mismo y delicado panorama.

"Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado", explicaba Marc Márquez en su cuenta de Twitter, añadiendo que "toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad". Sin duda, esa actitud resulta fundamental, pues como explica el doctor Claudio Lucchini, especializado en lesiones oculares, "cuando una persona sufre diplopía ve doble, las dos imágenes no se superponen, ya no se fusionan. Tenemos procesos de compensación que nos permiten ver sólo una imagen. Parece sencillo, pero en realidad es muy complejo: hay que tener en cuenta que cada ojo tiene seis músculos que deben moverse perfectamente, al unísono. Basta con que uno de ellos funcione mal para obtener una imagen dividida" y añadía que "se trata de un problema muy común entre las personas que han sufrido heridas contundentes en la cabeza, como la conmoción cerebral que sufrió Marc en el accidente de entrenamiento de finales de octubre. O bien se ha descompensado del traumatismo y la antigua cirugía ya no mantenía la posición correcta del ojo, yendo a debilitar lo que se ha hecho, o bien -una eventualidad más compleja- hay un traumatismo de tipo neurológico con la consiguiente falta de estimulación eléctrica".

Según relató este prestigioso médico a la cadena 'Sky Sport' "una persona 'normal' con este problema tiene tres soluciones: ponerse gafas con cristales prismáticos, tapar un ojo para evitar la visión doble (pero es como perder el campo de visión), o penalizar un ojo con una lente de contacto para que vea mal y así darle la posibilidad de no ver doble. Pero todos estos son casos que un piloto tiene que descartar claramente. La terapia conservadora de la que habla Honda en la nota de prensa es esperar y observar, y el equipo no tiene alternativa a no ser que se den cuenta a corto plazo de que es un problema relacionado con la cirugía de 2011 y decidan volver a operar el músculo y ponerlo en su sitio. Si es un problema puramente muscular, es una opción viable, pero si es un problema neurológico, hay que esperar. No es necesario que te operes; el problema ocular puede desaparecer por sí solo". Al valorar los plazos de recuperación, el doctor Claudio Lucchini considera que "en el caso de un piloto de MotoGP, puede tardar sólo 4 meses en volver, que se convierten en 6 para la gente que no está acostumbrada a correr en el Campeonato del Mundo. Fuera del GP de Valencia de este fin de semana y de los test de Jerez del 18 y 19 de noviembre, Marc podría volver a tiempo para el inicio del Mundial de MotoGP en 2022". En definitiva, toca armarse de paciencia y confiar en una buena evolución que evite a Márquez pasar de nuevo por quirófano. Eso sí, para su equipo Honda, con el que renovó en 2020 hasta 2024, este percance supone un serio revés, que se suma a los dos difíciles años que llevan arrastrando. Aún así, Marc puede sentirse orgulloso de que en este último año, pese a no disputar 4 carreras y otras tantas sin puntuar, puede acabar 6º gracias a 3 formidables victorias.

Un mérito mayúsculo han tenido los ocho títulos de campeón mundial conquistados hasta ahora por Marc Márquez, pero la lección de superación que está protagonizando actualmente no es menos colosal y admirable, engrandece hasta el infinito la insigne figura que dibuja rodando sobre asfalto. Personalmente, ahora me emociono tanto o más viendo su lucha por superar barreras físicas y psicológicas, que con la inigualable superioridad que antes ofrecía cuando parecía que todo le salía fácil, por generación espontánea. Sigue siendo Mago Márquez, único y auténtico. Su genuina odisea vuelve a poner de relieve una memorable y oportuna frase del histórico escalador Gaston Rébuffat: "Alpinista es quién conduce su cuerpo allá dónde un día sus ojos lo soñaron"…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.