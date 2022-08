Joan Mir será compañero de Marc Márquez en el Honda Repsol

Joan Mir será el próximo año compañero de Marc Márquez en el equipo Honda Repsol en sustitución de Pol Espargaró, que tiene su futuro cerrado y aunque todavía no se ha desvelado todo indica que volverá bajo el paraguas de KTM.

El mallorquín, campeón del mundo en 2020 -el año de la lesión de Márquez-, es uno de los pilotos damnificados por la abrupta salida de Suzuki del Mundial de MotoGP anunciada un día después del GP de España en Jerez y aún no había resuelto su futuro. Desde el momento que se conoció el adiós de la fábrica nipona se situó a Mir a bordo de Honda, que seguirá los pasos de su actual compañero Álex Rins, que ha recalado en el LCR de Lucio Checchinello.

La información la ha desvelado este lunes el periodista español Manuel Pecino en el videoblog 'Motogepeando' que comparte con Chicho Lorenzo en la plataforma de Youtube. Pecino dio detalles y aseguró que "entre Austria y Misano se anunciará el fichaje. Las líneas maestras ya están fijadas y ahora están ultimando los flecos".

Las líneas maestras ya están fijadas y ahora están ultimando los flecos

"¿Por qué se ha tardado tanto?", se pregunta Pecino. "Creo que ha sido un tema de dinero. Joan no estaba dispuesto a aceptar cifras como las que ha aceptado Álex Rins para ir a Honda. Rins está cobrando un poquito más del 10% de lo que estaba cobrando en Suzuki, debe de estar por medio millón. A Joan la primera oferta fue de derribo y dijo que no, que por ese dinero no corría y prefería irse a casa porque él es campeón del mundo. Ha habido una especie de pulso y al final se han condenado a entenderse porque no tenían otra salida al cerrarse otras puertas", explicaba.