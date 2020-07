El Gran Premio de España arrancó este jueves con la tradicional rueda de prensa de pilotos, la más extraña que se recuerda: sin más periodistas en la sala de prensa del trazado jerezano que Steve Day (motogp.com) y sólo tres fotógrafos, entre ellos el portuense David Clares y el jerezano Álvaro Rivero.

Sin apenas más preámbulo que la tradicional (aquí sí hay normalidad) espera a Valentino Rossi, que se demoró seis minutos, arrancó un acto que contó con el protagonismo de Marc Márquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Jake Miller, Álex Rins, Pol Espargaró y el citado Valentino Rossi.

Una de las preguntas que realizaron a todos los pilotos versó sobre la ausencia de público en el trazado jerezano. El más gráfico a la hora de expresarse fue Jack Miller: “Es deprimente querer ir a celebrar algo y no ver a nadie. La zona de Nieto-Peluqui es impresionante, no ves un hueco y no va a ser lo mismo sin los aficionados. Vamos por el ‘pit-lane’ como almas en pena”. También Valentino: “No tendremos público, con lo cual el ambiente será más pobre, pero en la pista será lo mismo. Salvo este aspecto, va a ser una carrera inaugural normal”. Y Viñales: “Es impactante salir del motorhome y no ver ni un alma, echamos de menos a los aficionados”.

Marc Márquez: "Siempre respeto las decisiones de Honda; Álex tendrá el mismo apoyo en el LCR"

La rueda de prensa dio para mucho más. Marc Márquez se refirió al fichaje de Pol Espargaró por HRC para 2021, al paso de su hermano Álex al LCR y al adiós de Cal Crutchlow: “Siempre respeto las decisiones de Honda. Tratan de dar con la mejor solución para el equipo. El año que viene tendré otro compañero, como también lo tuve el año pasado”. Cuando HRC anunció a Álex, lo hizo tras “fijarse en el mejor piloto, que era el campeón de Moto2” y cree que es una decisión acertada ir al LCR “porque tendrá el mismo apoyo de HRC” sin la presión de estar en el equipo de fábrica.

En cuanto a cómo llega a este primer Gran Premio, apunta que el Test Oficial “ha sido importante porque teníamos algunas dudas a nivel técnico y a nivel físico y todo se disipó. Vuelvo a pilotar como antes. En Qatar dimos un gran paso a última hora y confirmamos en Jerez que a nivel técnico estamos en el camino correcto”. Para finalizar, el campeón del Mundo explica que su estrategia será la de siempre: “Mi mentalidad va a ser la misma, ir a tope en cada circuito y no cometer errores”.

Los dos postulantes al trono del de HRC son Maverick Viñales y Fabio Quartararo. El primero confiesa que “me siento muy bien y hay muy buen ambiente, en el equipo reina la armonía. Las piezas están bien montadas y este es el camino. Hay que continuar forjando lo que estamos construyendo desde hace un año. Tratar de sacar lo máximo de puntos en cada carrera y no cometer errores”. Viñales cree que para ser candidato todavía “debo ser más consistente, saber mantener siempre el nivel, y en cuanto a la moto, obtener un poco más de velocidad punta”.

Viñales: "Para ser candidato debo ser más consistente y nos falta algo de punta de velocidad"

Por su parte, Quartararo, ‘rookie’ del año, es optimista aunque dice que aún falta velocidad punta a la Yamaha. “Hemos comprobado el potencial y es muy bueno. Ahora, tendremos que adaptarnos lo mejor posible, porque ya vimos que todos van muy rápido. Para suplir esa brecha con Marc tendremos todavía que mejorar, porque él va rápido en todos los circuitos y en todas las condiciones, en seco y también en mojado”.

También ha dado un salto evolutivo Suzuki, con la que Álex Rins ya consiguió dos triunfos el pasado año. “Hemos dado un gran paso con respecto al año pasado. El equipo ha trabajado mucho durante todo este tiempo en Japón. Hemos comenzado el test con muy buenas sensaciones sobre la moto y me siento más preparado que nunca. El año pasado, en la última parte, perdimos regularidad, pero este año hemos sido capaces de dar con algo con la moto y vamos a tratar de luchar para estar en cabeza lo máximo posible”.

Volviendo a Yamaha, Rossi confirmó que ha alcanzado un acuerdo con Petronas Yamaha para seguir hasta 2022, aunque el contrato aún no se ha firmado porque “tenemos que construir el equipo, porque muchas personas tienen que pasar de un equipo a otro”. “Para mí esta situación me ha cambiado los planes. Tenía que correr en 2020 para decidir (si seguía o no), pero al final he tomado la decisión sin correr”.

También se refirió al confinamiento, que llegó justo antes de iniciar el Mundial en Qatar: “Ha sido una situación muy extraña, mucho tiempo en casa sin poder coger la MotoGP. Llevo compitiendo 25 años y resulta extraño vivir sin esa presión y adrenalina de los fines de semana. Estábamos ya preparados y de repente tuvimos que parar en seco. Al principio fue aburrido, pero te acostumbras y al final disfrutas también en casa. Todos hemos echado de menos MotoGP y es fantástico volver. Ha pasado mucho tiempo pero parecía que había sido ayer”.

Jack Miller ya tiene su futuro asegurado al ser piloto de Ducati Team en 2021, aunque se centra en 2020. “Conseguí muchos podios el año pasado y ahora voy a intentar subir algún peldaño. El Pramac me ha apoyado muchísimo, ha estado conmigo a capa de espada y voy a tratar de darles razones para celebrar”.

En una situación similar se encuentra Pol Espargaró, que dará el salto en 2021 a HRC. El piloto de KTM hablaba así del que será su nuevo equipo: “Ha sido un confinamiento muy largo, con muchas decisiones importantes que tomar, pero al final poder pilotar con el mejor piloto de la parrilla era una oferta que no podía rechazar, es muy difícil rechazar una oferta así con un equipo de fábrica. Hemos tenido 4 años maravillosos con KTM y ahora ya podemos disfrutar de las carreras. Es triste para mí dejarles pero tengo 29 años y aspiro a lo máximo. Es una oportunidad emocionante. Pero ahora llega el momento de competir y quiero darle un buen año a KTM”.

Espargaró se ve con opciones en algunos circuitos: “Vamos a luchar. Nuestra mentalidad era ir por la victoria, pero la máquina no acompañaba. Ahora estamos acercándonos, no estamos en esa fase aún, pero es en lo que pienso cuando se pone el semáforo en verde. Tendremos dos carreras en Austria y hay un par de buenas oportunidades para intentarlo y acabar esta relación lo mejor posible”.