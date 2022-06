MotoGP es ejemplar en comunicación

Apasionante, emotivo y pleno de sorpresas, pura adrenalina, así es el Mundial de MotoGP, una auténtica fábrica de emociones que nunca se detiene. En este deporte acelerado la innovación es constante, permanente, se renuevan sin descanso siendo conscientes de que la clave del éxito es conectar con la gente, hacerles que vivan la competición casi en primera persona. Al igual que los pilotos luchan por ser los mejores, lo hacen con ellos las marcas de motos, sus proveedores, patrocinadores y un largo etcétera. Así ocurre también entre los propios deportes de élite, que mantienen una sana rivalidad por atraer el interés de los aficionados. Y es ahí donde MotoGP se ofrece como espejo para otras disciplinas como la Fórmula 1 o los Juegos Olímpicos, poniendo a gala las más novedosas estrategias de comunicación que entusiasman a sus seguidores, como demuestran las cifras de 40 millones de seguidores en sus redes sociales.

En poco más de un año, la base de fans del Mundial de MotoGP ha crecido en un 33%, incluyendo a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, donde los grandes premios de motociclismo siguen superando los límites y ampliando su audiencia por todo el mundo con contenido original para mantener a los fans entretenidos 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier parte del planeta. ¿Y cómo se logra atraer a las masas hacia su deporte? ¿Dónde está la clave del éxito de MotoGP? Ignacio Sagnier, director de comunicación de Dorna, la empresa gestora del certamen, tiene una explicación convincente: "Lo más importante es mostrar que MotoGP es un espectáculo global, muy dinámico y atractivo con tres categorías disputadas al máximo cada 15 días en 20 zonas del mundo diferentes. El objetivo es tratar de acercar el motociclismo no solo a aquellas personas que ya nos siguen habitualmente. También a públicos que son fieles seguidores de otras disciplinas para que se sientan atraídos por MotoGP y que prime la experiencia en primera persona; pienso que eso es lo clave. Si uno ve MotoGP desde dentro siempre quiere repetir. Eso es primordial. Sé de gente que ha descubierto nuestro deporte desde la experiencia en primera persona".

Comunicados impecables, una web revolucionaria, herramientas modernas para periodistas, potente App y redes sociales que no descansan emitiendo noticias de alcance al segundo, imágenes de ensueño o curiosidades con las que MotoGP da ejemplo al resto de deportes de élite. Así lo ratifica uno de los periodistas españoles más polifacéticos o multitareas como es Javier Sánchez, del Diario El Mundo: "MotoGP realiza una buena y ágil labor de comunicación, que en nada desmerece a la que puedan ofrecer grandes eventos como los Juegos Olímpicos". Para hacerlo posible, el Mundial de Motociclismo cuenta con una redacción multidisciplinar integrada por cerca de 20 profesionales que elaboran sus contenidos en todos los idiomas. "Siempre se dice que en Dorna se busca a buenas personas que trabajan bien, antes que a buenos trabajadores que no sean buenas personas", enfatiza Sagnier, añadiendo que "la labor de comunicación no es un trabajo normal, influyen muchos factores en el devenir diario. El poderte integrar en un grupo de nómadas es clave para poder mantenerte en un ritmo de vida muy exigente y altamente competitivo en todos los aspectos".

La dura pandemia vivida hizo que MotoGP buscara soluciones efectivas para mantener viva la llama de su deporte, resultando tan revolucionarios que muchas de esas innovaciones van a mantenerse e implementarse. Así lo atestigua Friné Velilla, jefa de prensa del Campeonato: "La pandemia nos sirvió como plataforma de lanzamiento de ideas que ya teníamos en la recámara: la distribución digital, la eliminación del papel, la disponibilidad inmediata de la información. Hemos mantenido el formato digital en la entrega de información, ahora muchos mediante códigos QR y servidores en nube. También se ha implementado mucha comunicación a través de servicios de mensajería instantánea, cosa que la ha convertido en bidireccional. Antes nosotros mandábamos un correo electrónico. Ahora tenemos grupos de Whatsapp en los que la prensa también se puede comunicar con los equipos y con nosotros e interactuar con el resto de periodistas. Una novedad de la que estamos particularmente orgullosos es el camión desde el cual se realizan todas las entrevistas de televisión. Para evitar que los cámaras de TV y sus periodistas tuvieran que ir persiguiendo a los pilotos de un extremo al lado del Paddock, se ideó un único sitio con todas las televisiones, un corralito, donde DAZN, Canal+, BT Sport, y el resto esperan a que los pilotos pasen, uno a uno y en orden, por su posición para efectuar sus declaraciones. La distribución de dichas imágenes por fibra es inmediato. No sólo ganamos en comodidad, sino en rapidez".

Nadie discute que la realidad la Prensa ha cambiado como de la noche al día con el boom digital, ahora parece que priman los influencer o YouTubers. En este sentido, la jefe de Prensa de MotoGP comenta que "en el Campeonato del Mundo de MotoGP sigue habiendo mucha prensa escrita tradicional, pero cada vez vemos más 'influencers' de redes sociales. Es una realidad que también nos acerca a un público más joven y más desconocido. Lo vemos como la clave para alcanzar grupos que no son nuestro target habitual y de una edad muy inferior. Esperamos que sean nuestros fieles seguidores durante muchos años, sea a través de la pantalla del móvil, tablet o televisión. Es fantástico vivir esta revolución tecnológica y formar parte de la transformación generacional. Diría que prima traer a públicos que han escuchado hablar de MotoGP pero que no lo han vivido de cerca. Abrir más puertas a otros perfiles pero cuidando a los fieles que llevan años con nosotros".

Medios de comunicación de todo el planeta siguen al segundo la actualidad acelerada y emocionante de MotoGP, siendo destacable para el director de Comunicación de Dorna "el esfuerzo que realiza Diario de Jerez, porque consigue obtener una información de primera línea, vistosa y colorista que permite al aficionado estar informado en cada momento. No sólo desde el punto de vista deportivo, también del lado personal y más desconocido de los pilotos de cada categoría. Lo que me gustaría destacar es que Diario de Jerez siempre busca otro punto de vista y no se limita a cumplir con el expediente. Nunca he pensado que el Diario de Jerez se conforme con poco. Busca dar un paso más allá".

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.