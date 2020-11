El Mundial que ganó MotoGP

Sin duda, resulta muy difícil de creer que, durante cinco meses, se pueda mantener a una burbuja flotando, de un lado a otro, sin que acabe explotando. Bastaría con hacer la prueba a una pompa de jabón para descubrir ipso facto lo que ocurre. Pero por mucho que esta vida se torne complicada, se dan casos en los que con ingenio, esfuerzo y valentía, se acaba logrando lo imposible. Sirva como ejemplo el Mundial de Motociclismo, que en este 2020 ha mantenido vivo su espectáculo en plena pandemia. Por increíble que resulte, desde principios del verano hasta casi el mes de diciembre, unos 1.400 habitantes del famoso ‘pueblo’ llamado MotoGP, están viajando encapsulados por seis países de Europa para disputar 14 carreras en nueve circuitos (4 de ellos españoles), eludiendo contagios por Covid y deleitando a aficionados de los cinco continentes a través del televisor. Toda una odisea que pronto cruzará meta, con la casi segura coronación de Joan Mir como heredero del trono dejado por Marc Márquez.

Si este maldito coronavirus no hubiera aparecido en nuestras vidas, el pasado mes de marzo habría traído consigo, entre otras muchas cosas positivas, el arranque de una nueva temporada de grandes premios en Qatar. No fue así, vino lo peor y se paró el mundo. Un maldito bicho de origen chino nos trajo la anormalidad, deparando tragedias, impotencia, ruina e incertidumbres. Pero afortunadamente, hubo genios como Carmelo Ezpeleta que no se cruzaron de brazos y, moviendo cielo y tierra, lograron poner en marcha el Campeonato a mediados de julio. Han pasado por tanto cinco meses y, echando la vista atrás, el máximo responsable de Dorna, empresa que gestiona tan afamado deporte, reconoce que “este Mundial de MotoGP ha sido posible gracias a que somos una gran familia y porque todos, desde nuestros accionistas hasta el más modesto de los mecánicos, entendieron el problema y arrimaron el hombro para que todo saliese redondo. Nadie se echó atrás, desde el minuto uno de la pandemia tuve a las fábricas, equipos y pilotos, a mi lado” y añade que “al principio, mi mayor preocupación era mantener cerrada y sellada la burbuja con 1.400 personas, gracias a controles médicos y comportamiento cívico. También temía que la infección cogiera a gente vital, pero tenía mucha confianza en todos ellos. Sin duda, debo reconocer que las dos primeras carreras en Jerez fueron muy importantes. Si en esas dos pruebas iniciales hubiera ocurrido algo, nos habría tirado el edificio por los suelos, pero todo salió tan bien en Andalucía, que ya fuimos rodados al resto de carreras”.

En su afán por iniciar el Mundial a toda costa, Carmelo Ezpeleta llegó a plantearse “contratar varios aviones, meter a los 1.385 habitantes del paddock, encerrarnos todos en Doha (Qatar). Entonces era el lugar más seguro (luego, se demostró que no) y, durante siete semanas, hacer todas las carreras en el trazado de Losail, de día o de noche. Era una locura, pero eran días en los que, cada quince minutos, se me ocurría algo para salir del encierro”. Así se lo reconoció el CEO de Dorna a Emilio Pérez de Rozas, experimentado y virtuoso periodista de El Periódico de Catalunya, en una entrevista publicada en julio, en la que también afirmó haberse llevado “pocas sorpresas, tan pocas, que debo decir que no me he llevado ninguna. Todo el mundo ha reaccionado durante estos duros meses como esperaba. Todos han sido muy, muy, solidarios, aunque sé que algunos sectores, como periodistas y fotógrafos, que viven de esto, se han tenido que sacrificar. La gente no ha sido egoísta y eso es hermoso y reconfortante”. En este sentido, hay que destacar la formidable labor desarrollada por el incansable director de comunicación del Mundial de MotoGP, Ignacio Sagnier, junto a la políglota y resolutiva jefa de Prensa del mismo, Friné Velilla, que han coordinado a un equipo sin parangón, aportando sin descanso información y herramientas de vanguardia a los medios.

Tras más de 29 años al frente del Mundial de Motociclismo, Ezpeleta considera que esta ha sido “la experiencia más extrema que nos ha tocado vivir. El momento más complicado me duró solo dos horas, que fue valorar lo que pasaría si no hacíamos carreras. En cuanto al más satisfactorio, espero que sea dentro de unos días cuando acabemos en Portugal, pero también lo fue disputando la primera carrera de Jerez. Por lo demás, la convivencia ha sido tan buena como fácil de llevar, igual que la adaptación a las medidas. Muy poca gente se olvidó de la mascarilla, colaborando para que todo saliera adelante. Se dieron muy pocos casos de alguien que se saltara el protocolo y si ocurrió fue por desconocimiento, sirviendo de aviso para que los demás pusieran mayor atención y así estar lo más a salvo posible”. En cuanto a la logística que ha permitido desplazar a 1.400 personas de un país a otro, Carmelo Ezpeleta explica que “la burbuja se pone en marcha con un buen protocolo y, en ese sentido, quiero agradecer que el Consejo Superior de Deportes nos aprobase el primero que, con algunos cambios, ha servido para los demás países. En general, el equipo encabezado por el doctor Charte ha estado vigilando que las cosas se hicieran correctamente y haciendo muchas PCR. Todo el mundo en el paddock hemos ido aprendiendo. Como es lógico, hemos tenido algún falso positivo, o el caso de Valentino Rossi, que después de dos positivos tuvo que esperar a dos negativos para poder salir de Italia y volver a entrar aquí”.

Como gestora del Mundial de MotoGP, la empresa Dorna (controlada por la compañía inglesa Bridgepoint y el fondo de inversión canadiense CPPI) lo tuvo claro desde el principio, según Ezpeleta: “nuestros inversores nos dijeron “adelante, los últimos años han sido muy buenos y tenemos colchón para aguantar, al menos, todo este año”. Tanto es así que no dudaron en activar ayudas para los equipos privados del Campeonato: “Me preocupaba mucho que alguien sufriera. No podía admitir que equipos privados de Moto3, Moto2 y hasta de MotoGP pudiesen desaparecer. Lo que me inquietaba era dejar tirada a tanta gente. Por eso hablé con los equipos y pactamos esas ayudas, vitales para aguantar mientras no hiciésemos carreras. A las fábricas también les costó entender que debíamos congelar la evolución de motores y aerodinámica para ahorrar, pero al final empujaron en la misma dirección”. Carmelo reconoce también el gran mérito de “los organizadores para celebrar pruebas sin público, algo muy doloroso para mí y más viendo como la pandemia seguía azotando. En general, la actitud ejemplar que he observado confirma que tenemos un deporte creíble y unos compañeros de viaje extraordinarios. Los circuitos han hecho un esfuerzo ímprobo, con mucho ánimo, tirando hacia adelante. Todos los circuitos se merecen un diez monumental este año”.

Avalado por un prestigio sin igual y una fortaleza en la misma línea, Carmelo no se planteó quedarse en casa a sus 74 años de edad: “Los médicos no me indicaron nada parecido, ni tampoco podía ocurrir. Cómo iba yo a embarcar a todo el mundo en algo así y no ir yo. El miedo al virus siempre está ahí, pero como no puedes hacer otra cosa que cuidarte, tener suerte y dar gracias a Dios. Eso es lo que hago, el miedo me dura un ratito y ya después se pasa porque sigo con mi actividad. Así es como yo peleo contra el miedo”. Como es normal, la llegada de una vacuna anunciada por Pfizer, eleva la moral de Ezpeleta: “Sin duda, la llegada de esa vacuna es una extraordinaria noticia, que esperábamos desde el comienzo del Mundial. Habrá que ir viendo cómo evoluciona el día a día, el impacto positivo que tiene. Nosotros hemos hecho un calendario 2021 como si fuera una temporada más o menos normal y queremos cumplirlo. Es muy diferente llevarlo a efecto aplicando el protocolo a como lo hacíamos con normalidad hasta 2019.” En estos momentos, lo que Carmelo tiene fijado en su horizonte es que “quedan ya solo dos carreras y estoy pensando en cómo hacer ese agradecimiento. La gente se ha comportado muy bien y las cosas se han hecho como es debido. Así, con estas circunstancias, hemos podido realizar un Campeonato como esperábamos”.

En el terreno deportivo, Ezpeleta es directo y explícito: “No puedo separar la relevancia deportiva del gran esfuerzo humano que se ha hecho para realizar las carreras. En el deporte, siempre hay unos que ganan y otros que pierden, para eso nos dedicamos a esto, pero insisto que el principal mérito ha sido que todo el mundo se adaptara a unas circunstancias difíciles de entender”. Es lógico que el máximo responsable del Mundial evite decantarse por quién será campeón en este peculiar año, pero no cabe duda que la caída de Marc Márquez en la primera prueba disputada en Jerez (aún sin recuperar), deparó la locura colectiva. De 12 grandes premios disputados hasta ahora y a falta de dos para la bandera a cuadros, se han visto 9 ganadores diferentes y hasta 15 pilotos distintos lograron subir al podio. En un campeonato que por vez primera celebró dos carreras seguidas en algunos circuitos, hubo hasta tres lideres distintos: Quartararo, Dovizioso y Mir. El mallorquín, gracias a una mayor regularidad, se puso al frente de la clasificación en la décima carrera, acabando siempre entre los tres primeros de las nueve ultimas pruebas, por lo que le bastaría con un tercer puesto para ser campeón este domingo en Valencia, aunque Quartararo o su propio compañero, Rins queden por delante de él. Curiosamente, este último parece su peor enemigo, admitiendo que desea una batalla con Mir “para ver dónde estamos” y Joan le pide que mire por el equipo: “Por ver quién de los dos la tiene más larga, con perdón, nos podemos caer. No es lo que Suzuki necesita”.

Veinte años han pasado del último título conquistado por Suzuki en la categoría reina, por obra y gracia de Kenny Roberts junior, hijo del marciano, que patrocinado por Movistar bajó de su histórico y efímero trono a Alex Crivillé (1999), mientras que el primer campeón de esta marca japonesa fue el tejano Kevin Schwantz (1993). Viví en directo la consecución de aquellos títulos y, amén de lo humano o lo deportivo, uno de los detalles que más me fascinaron fue que antes de fabricar motos, la compañía nipona comenzó produciendo tejidos. Aunque tardó doce carreras en lograr este año su primera victoria de MotoGP, Mir, campeón de Moto3 en 2017, ha sido el piloto más equilibrado de toda la parrilla, con Yamaha y Ducati haciendo aguas y KTM al alza. A nivel de comunicación, Joan se ha convertido en un auténtico filón, aportando valor añadido y frescura que tanto se agradecen: “No sé de dónde me sale esta forma de gestionar el Mundial. Seguramente haber llegado tan rápido hasta aquí me ha hecho madurar de otra manera, quizá soy distinto a un piloto que lleva muchos años en el campeonato o en MotoGP. Yo tengo claro que ahora tengo que aprovechar el momento y a ver si cae el título. La verdad es que la ventaja es bastante grande” y añade: “Es cierto que siento la presión menos que mis rivales. Siempre he sido duro de cabeza, quizá me benefician estas condiciones. Pero es que todo eso de la presión... Hay presiones mucho peores que jugarte un Mundial. Presión es todo lo que está pasando con el coronavirus, gente que no puede pagar el alquiler... Comparado con eso, lo mío es un cachondeo. Si soy campeón de MotoGP me irá muy bien; si no lo soy, pues también me irá bien. Deportivamente es un momento importante, es para lo que llevo trabajando toda mi vida, pero presión es lo que está pasando muchísima gente estos días”.

Pese a la horrible pandemia y sus rigores, finalmente habrá un gran campeón de las dos ruedas aceleradas, pero su título será compartido, porque en honor a la verdad, este Mundial de Motociclismo 2020 bajo el síndrome del maldito coronavirus, lo han ganado también los habitantes de un glorioso pueblo llamado MotoGP, en el que todos son héroes, desde el primero hasta el último…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.