Pedir buenos deseos a un nuevo año, es una práctica beneficiosa para el entusiasmo. Puestos a rogar, seguro que Marc Márquez ha implorado una sola cosa para este 2022: quitarse de encima a ese tuerto que, según parece, le miró mal en 2020, cuando sufrió aquella grave caída de Jerez por la que estuvo en dique seco toda una temporada y, justo cuando comenzaba a levantar cabeza del maltrecho hombro derecho, tras ser objeto de tres operaciones, un nuevo percance practicando enduro, en noviembre de 2021, le hizo pasar otro maldito quinario con el ojo derecho, aquejado por la misma visión doble (diplopía) que ya padeció en 2011. Pero como todos los males no iban a ser eternos, el octacampeón mundial está de vuelta. Eso sí, regresa generando una relevante incógnita: ¿Qué Márquez vamos a ver? Nadie mejor que él para dar respuesta.

"Mi intención no es repetir el mismo Márquez, sino una evolución" ha señalado el propio Marc, añadiendo que "encontrar el mismo Márquez quizás no puedo o quizás sí, será una evolución y mi objetivo, sea como sea, a pedales o nadando, es luchar por un Mundial. Esto lo tengo muy claro. Aunque sea a pedales, quiero luchar por un Mundial. Esa es mi intención y estoy trabajando y haciendo cambios muy grandes en mi vida, para luchar por el título de 2022. Quizás desde el inicio no empiece de la mejor forma, pero es muy largo el año". Y que lo diga, pues la temporada que se inicia en Qatar será la más larga de la historia (si pandemia y guerra no lo impiden), con sus 21 grandes premios previstos, en los que Márquez intentará reencontrase a sí mismo: "Se puede decir que Marc está volviendo. Realmente volveré cuando el nivel en pista vuelva a ser el de antes. Hasta 2019 toqué el cielo, era el momento álgido de un deportista y ahora me ha tocado vivir la otra cara de la moneda, que son las lesiones. Entras en una, sales, entras en otra y ahora parece que la luz al final del túnel brilla un poco más".

Esos dos años en los que Márquez no pudo ejercer su clásico y arrollador liderazgo, Mir y Quartararo se llevaron los títulos en juego, pero todas las figuras de MotoGP son nuevamente conscientes de que los focos vuelven a centrarse en el genial piloto de Cervera. Su dominio aplastante en la máxima cilindrada, desde que debutase en 2013, lo eclipsa todo a su paso, merced a esos seis títulos casi consecutivos hasta 2019 (sólo se le escapó el de 2015), habiendo logrado hasta la fecha 59 victorias, 99 podios, 62 'poles' y 59 vueltas rápidas en los nueve años que lleva en la categoría reina, sin olvidar sus títulos anteriores de 125 cc (2010) y Moto2 (2012). Con 29 años recién cumplidos, Marc es reconocido por muchos como el mejor piloto de la historia, pero no es menos cierto que regresa tras vivir momentos muy complicados, en los que la retirada llegó incluso a estar sobre la mesa. Viniendo de una experiencia tan dura, nadie duda que Marc Márquez habrá ganado en madurez y fortalecido sus instintos, algo que él mismo reconoce: "Si hay miedo no estaría pensando en luchar por un Mundial ni en competir. Si te entra miedo o duda y ves la caída, bájate y déjale tu sitio a otro" y añade: "Preferiría no haberlo pasado, pero sería igual de fuerte si no hubiese ocurrido. Sí que te hace ver otra perspectiva y madurar de una manera diferente. Siempre con la misma entrega, pero ya cuidando más el cuerpo y no ir tanto con los ojos cerrados".

Estimulado por la figura de Rafa Nadal, Márquez no ha dudado en cambiar su residencia de Cervera por la de Madrid, para recibir las atenciones del doctor Ángel Cotorro, que dirige la preparación física del legendario tenista español, al que Marc admira profundamente: "Su ejemplo es el soñado por cualquier deportista que pasa un mal momento y sale por la puerta grande". Sin duda, toda ayuda es poca, pues el el octacampeón mundial deberá emplearse a fondo con su nueva moto que, según él: "Es el cambio más grande que ha habido en Honda desde que empecé en 2013. Será un esfuerzo extra para mí, porque cuando hay sequía de resultados llegan cambios radicales y, de momento, no la encuentro como una moto 'mía'. La anterior con la que corríamos estaba un poco basada en Dani Pedrosa. Era una moto muy pequeña, y como yo soy pequeñito, me iba bien. Ahora es una Honda más grande". Y añade: "Es una moto que, de entrada, no se adapta a mi estilo de manera natural. Necesito otras cosas, como sentir mucho el tren delantero y esta es una moto que se pilota más con el tren trasero. No existe la moto perfecta, sino que tú te tienes que adaptar y el equipo te tiene que ayudar a sacarle provecho. Como hasta 2019 se iba ganando, no se hacían cambios muy grandes en la moto, pero es cierto que estos dos últimos años yo no he estado prácticamente en el equipo y ha habido sequía de resultados. Esto ha provocado que Honda haga un cambio grande para buscar soluciones".

Con un posible noveno título en su horizonte, Márquez sabe que deberá enfrentarse al batallón de pilotos Ducati y, de paso, a rivales que como los dos últimos campeones, MIr (Suzuki) y Quartararo (Yamaha), sueñan con ir al equipo del octacampeón. Marc también es consciente de ello: "Honda tiene que elegir el que sea más fuerte. Nunca he opinado sobre mi compañero de equipo ni he vetado ni obligado. De hecho, cuando se retiró Pedrosa vino Lorenzo, que a priori tenía que ser un compañero incómodo, pero no le salieron las cosas. Luego creyeron que Pol tendría el nivel y creo que este año será un candidato al título por cómo ha hecho la pretemporada. Veremos. No depende de mí. Yo tengo tres años más de contrato y mi objetivo es, sea quien sea mi compañero de equipo, ganarle". Con Rossi ya jubilado, Márquez es el piloto en activo más laureado y, lógicamente, intentará, como mínimo, igualar los nueve títulos mundiales del mito italiano: "No me llevo bien con Valentino, pero no tengo problema en reconocer que el Mundial sin él pierde un icono importante y a un piloto que arrastraba mucho público, pero MotoGP sigue. Hay nuevas generaciones y yo soy el primero que me tengo que reinventar, para que no me saquen de la parrilla. La vida sigue. Se han retirado pilotos muy grandes, pero es cierto que el impacto de Valentino era muy grande. El Campeonato seguro que sigue con el mismo interés y espectáculo en pista. El aficionado lo que quiere ver es adelantamientos y show, que está asegurado. Se le echará de menos las primeras carreras, pero esto sigue, y, cuando se apague el semáforo en Qatar, la gente estará pendiente de ver quién gana. Están Quartararo, Bagnaia y muchos otros pilotos".

Sin duda, hay motivos sobrados y una amplia hemeroteca que invitan a confiar en Marc Márquez. Ojalá los problemas físicos vayan quedando atrás y logre afinar también su nueva moto. La magia nocturna del circuito qatarí de Lusail, que dirige el jerezano Juan Baquero, seguro que le ilumina para reencontrarse con su mejor versión, dando por bueno lo que afirmó Antoine de Saint-Exupéry en El Principito: "Lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo". Seguro que Márquez lo encuentra y saca de él petróleo…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.