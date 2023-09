El Racing Weekend, plan perfecto para el fin de semana en Jerez

Tras el parón veraniego, el Circuito de Jerez le retoma el pulso a las competiciones con la llegada este próximo fin de semana del Racing Weekend, evento que promueve la Real Federación Española de Automovilismo con tres categorías en liza, dos de monoplazas -el Nacional de Fórmula 4 y la Euro Cup 3- y la Porsche Sprint Challenge Ibérica, trofeo portugués considerado como competición oficial de la firma alemana.

En las dos primeras proliferan un buen ramillete de jóvenes pilotos talentos nacionales e internacionales tratando de destacar y hacerse un hueco en el deporte del automovilismo. Algunos de ellos de apellidos ilustres, caso de Fernando Barrichello, hijo del ex piloto de F1 Rubens Barrichello; Pablo Sarrazin, también hijo de un ex piloto de F1 y rallies (Stephan Sarrazin); así como Eric Gené, sobrino de Marc Gené, ex piloto de F1.

La clasificación general de la F4 después de tres eventos disputados viene liderada por el francés Theophile Nael con 132 puntos, seguido del brasileño Pedro Clerot con 108, mientras en tercer lugar se sitúa el italiano Valerio Rinicella con 101 puntos. Por su parte, en la Euro Cup3, la general llega comandada por Esteban Masson con 151 puntos, seguido del español Mari Boya con 116 y el danés Sebastian Ogaard con 107 puntos.

En lo que respecta a la copa portuguesa Porsche Sprint Challenge Ibérica, el español Francisco Mora (campeón de España de G.T en 2022) domina con mano de hierro la clase Pro AM con cinco victorias y máximo de puntos. El joven Manuel Alves, rival directo del español, ocupa la segunda posición a 16 puntos, mientras el tercero en discordia es Pedro Salvador con 54 puntos.

Entrada gratis con invitación

Por último, los aficionados están de enhorabuena ya que el Racing Weekend cuenta con tres razones de peso para no faltar a este evento. El primero de ellos será el domingo de 12 a 12.30 con el paseo por boxes (Pit-Lane Walk) que podrán realizar todos los visitantes, donde disfrutarán con el trabajo de mecánicos y equipos en boxes, interactuar con los pilotos, y recibir merchandising, etc...

Además, habrá otras actividades como la selección de pilotos para el AutoSlalom, competición que busca a los pilotos con más destreza para representar a España en los FIA Motorsport Games, mientras el paddock será el domingo un hervidero de acción con una zona acotada para la 'experiencia EasyDrif en el que los que se hayan inscrito en la web del organizador, podrán vivir la experiencia de conducción de un vehículo pilotado por un experto.

Los aficionados que quieran acudir el fin de semana al trazado están de enhorabuena porque la entrada es gratuita, previa descarga de la invitación en la página web del certamen. Con la invitación, los aficionados que este fin de semana decidan acercarse al circuito podrán vivir en directo las carreras del Racing Weekend, podrán moverse por el paddock, la tribuna VIP, Tribuna X-1 y terraza de boxes, además de aparcar sus vehículos dentro del recinto hasta agotar plazas.