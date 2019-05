La quinta prueba del Campeonato del Mundo FIM Superbike se disputa este fin de semana en el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, antesala de la cita jerezana del Mundial de SBK, sexta prueba del WorldSBK que tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El escenario italiano ha sido testigos de épicos enfrentamientos como el duelo final de 2002 o la Carrera 2 de 2018, y esta edición promete más emociones fuertes después de un descanso de cuatro semanas, con los diecinueve inscritos en la categoría reina más que dispuestos a dar espectáculo.

Y el primero de ellos es Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), líder del Mundial y que está destrozando registros carrera a carrera, quitándole protagonismo al rey Rea. Incluso en Assen, un circuito que muchos habían trazado como un potencial circuito crítico para la Ducati V4 R, el piloto español pudo imponer su autoridad sobre sus rivales, aunque con un margen severamente acortado.

La estrella española brilla cada vez más y, sin embargo, con cada Round aumenta el riesgo de que los focos viren hacia otra persona. Bautista conocía las cuatro primeras pistas del calendario antes de subirse a bordo de la V4 R pero no puede decirse que ese sea el caso con Imola. Incluso con un test de un día a sus espaldas -condicionado al final por la lluvia-, el piloto de 34 años estará por una vez en desventaja en cuanto a experiencia, aunque, para ser justos, será el único dentro de la escuadra de Borgo Panigale con ese hándicap.

El Round Pirelli de Italia es la carrera de casa para Ducati y los aficionados se volcarán con las balas rojas. Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati), cuatro veces ganador en el Autódromo, conoce el escenario mejor que nadie y tratará de aprovechar la ventaja para imponerse sobre su compañero de equipo por primera vez este año.

Una victoria para cualquiera de los dos hombres sería un espaldarazo para Ducati después de su test privado hace diez días, pero la palabra en la mente de Kawasaki podría ser vendetta. La última vez que el fabricante japonés no ganó ni una carrera en las cuatro primeras citas del Mundial fue en 2011, antes del equipo Provec Racing. De manera similar, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) no había disputado cuatro rounds consecutivos sin firmar un triunfo desde sus días en Honda. Estas son aguas desconocidas para los hombres de verde y la visita al territorio de su rival no podría llegar en un momento más delicado. Sin embargo, las esperanzas siguen siendo elevadas ante la primera de las dos citas italianas del calendario. Después de todo, este es el primer evento que el norirlandés dominó plenamente el año pasado, por no mencionar sus demoledoras actuaciones consecutivas en 2014 y 2015. Imola fue donde hizo Rea hizo el clic en 2018 y el campeón tratará de que sea un punto de inflexión en 2019.

Hay más preguntas en el aire: ¿Qué piloto de Yamaha será el que más destacado en esta ocasión? Marco Melandri (GRT Yamaha WorldSBK) obtuvo el primer podio de la marca azul en Australia, seguido de un triplete de terceras posiciones por parte de Alex Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team) en Tailandia. Después, en MotorLand Aragón, Sandro Cortese (GRT Yamaha WorldSBK) se despachó con una asombrosa actuación en la tanda clasificatoria y Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSBK Team) protagonizó un épico regreso a casa en Assen, solo siete días después. No hay escasez de pilotos sobre las YZF R1 capaces de llevarse el bronce, la única duda es si uno de los cuatro puede dejar el papel de secundario y reclamar el protagonismo.

Distinta es la mentalidad que hay detrás del desarrollo que se está haciendo con la BMW S1000 RR, con mejoras graduales entre una carrera y la siguiente, y en paralelo han ido aumentando los resultados de Tom Sykes y Markus Reiterberger (BMW Motorrad WorldSBK Team). El fabricante alemán apuesta a largo plazo en su regreso completo y oficial a WorldSBK, y cada carrera es una nueva prueba del potencial de su nueva montura.

El Moriwaki Althea Honda Team se encontró en una situación similar al comienzo de esta temporada, aunque sin moto nueva; sin embargo, sus resultados todavía no han sido tan alentadores. El fabricante japonés está apoyando plenamente el proyecto, por lo que no debería pasar mucho tiempo antes de que veamos al dúo que forman Leon Camier y Ryuichi Kiyonari en posiciones más destacadas de la parrilla.

La acción en el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola empieza el viernes 10 de mayo con las primeras sesiones libres. Después de la tanda clasificatoria del sábado por la mañana, la Carrera 1 se disputará a las 14:00 horas. El domingo, la Carrera Tissot Superpole arrancará a las 11:00 y la Carrera 2 a las 14:00 horas.