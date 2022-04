Verstappen: "No acabar la carrera es inaceptable"

Max Verstappen, actual campeón del mundo de Fórmula 1, sufrió el segundo abandono en tres carreras y de nuevo por una avería mecánica del Red Bull, que no está a la altura del pasado año. El neerlandés está frustrado y muy lejos de Chalres Leclerc, que suma dos victorias y un segundo puesto después de los tres primeros grandes premios disputados.

"Ya estamos a kilómetros de distancia", respondió Verstappen, visiblemente molesto con su coche. "Ni siquiera quiero pensar en la pelea por el campeonato en este momento. Creo que es más importante terminar las carreras".

"Ha sido -prosiguió- un día muy malo otra vez, simplemente no tenía el ritmo, sólo estaba manejando mis neumáticos, tratando de llevarlos al final porque de todos modos parecía una segunda posición bastante fácil de lograr, consciente de que "no podía pelear contra Charles y no tenía sentido tratar de presionarlo. Pero ni siquiera terminamos la carrera, por lo que es bastante frustrante e inaceptable".

Se había visto a los mecánicos de Verstappen dando vueltas alrededor de su auto en la parrilla para solucionar un problema antes de la carrera. Y cuando se le preguntó si eso había estado relacionado con su retiro, Verstappen respondió: "Sabía que había un problema, por lo que siempre iba a haber un signo de interrogación sobre terminar la carrera, pero este tipo de cosas, si quieres luchar por el título, no pueden suceder".