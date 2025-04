“La épica es para el domingo”: Álex Márquez brilla y se cae dos veces en Jerez

Álex Márquez fue sin duda el gran protagonista del primer día de entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El piloto del Gresini Racing firmó el mejor tiempo tanto por la mañana como por la tarde, batiendo incluso el récord del trazado. Pero su jornada también dejó un sabor amargo: sufrió dos caídas, la segunda de ellas especialmente aparatosa, que lo dejó lleno de magulladuras, aunque sin lesiones graves.

“No estoy contento del todo con el día”, confesó. “Sí, hemos hecho el récord, hemos sido primeros en ambas sesiones, pero no hemos hecho el trabajo que hay que hacer un viernes. Me queda ese sabor agridulce”.

Pese a su actuación estelar en pista, Álex reconoció que cometió errores por exceso de confianza: “Me he caído dos veces, pero me sentía muy bien encima de la moto. Tenía la confianza de saber por qué me había caído, y eso ayuda. Ha sido un día raro. Lo salvas una vez, pero hay días en los que puede que no”.

La segunda caída, ocurrida en la curva 5, se produjo cuando seguía a su hermano Marc para analizar su trazada. “Coincidimos en pista y pensé: ‘Buena rueda’. En esa curva iba más rápido que él, pero entré cinco km/h más fuerte y no se puede. El error fue mío. Me ha faltado ajustar la percepción de las velocidades, venimos de circuitos más rápidos y amplios”.

Álex lamentó no haber podido completar el trabajo de neumáticos de cara al domingo, aunque se mostró tranquilo: “De neumáticos ya teníamos bastante claro qué usar para el Sprint y la carrera. Lo importante es que, aunque no lo hayamos podido probar todo, sabemos por dónde van los tiros”.

"Las piedras a 200 km/h duelen"

Pese a lo aparatosa de la segunda caída, el piloto explicó que se encuentra en buen estado físico: “No fue un impacto fuerte, pero sí de mucha velocidad. Las piedras a 200 km/h duelen. Tenía los brazos dormidos por las abrasiones y no sentía bien las manos. Pero estoy bien, magullado, como es normal”.

Con la autocrítica que lo caracteriza, Álex reflexionó sobre el exceso de motivación: “Estar en Jerez, llegar segundos en la general y con buenas sensaciones no ayuda… porque te calientas. La épica está muy bien, pero hay que dejarla para el domingo. Los viernes hay que trabajar con calma y aprender de los errores”.

Álex Márquez arranca el fin de semana con ritmo y ambición, pero también con un mensaje claro: el campeonato es largo y la regularidad, más que la espectacularidad, será la clave para estar arriba. El sábado será clave para calibrar su estado físico y confirmar si las buenas sensaciones se transforman en resultados.