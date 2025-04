Bagnaia, de cara a la carrera en Jerez: “Puedo luchar por la victoria”

Pecco Bagnaia volvió a ocupar el tercer peldaño del podio en la carrera al sprint de MotoGP este sábado en el Circuito de Jerez, repitiendo una actuación similar a la que tuvo en el Gran Premio de Qatar. A pesar de no cometer errores en clasificación y salir desde la tercera posición, el campeón de 2022 y 2023 se mostró una vez más con sensaciones limitadas en la prueba más corta del fin de semana, que reparte menos puntos.

Tras la carrera, Bagnaia analizó la situación, reconociendo que se trató de un sábado "clásico" para él, con dificultades para adelantar en el pelotón. No obstante, señaló que el trazado de Jerez pudo haber influido en su rendimiento, ya que todos los pilotos, salvo su compañero de equipo, se vieron atrapados en el "trenecito" sin muchas oportunidades de acción.

"Ha sido una sprint clásica, como siempre. Salgo y no puedo adelantar, y estoy a un segundo del piloto de delante. Hoy he tenido un poco más, lo intenté, pero cuando me acerqué a Alex empecé a tener problemas con el tren delantero, como siempre me pasa. Pero pienso que hoy ha sido lo mismo para todos. Con la temperatura que había, era bastante difícil", comentó el piloto de Ducati.

El italiano también reflexionó sobre su situación en la parrilla y las lecciones que ha aprendido para la carrera larga. Reconoció que el neumático blando no es una opción viable para toda la duración de la carrera del domingo y señaló que, a diferencia de su compañero Alex Márquez, Marc Márquez tiene una ventaja en la curva 7, donde marca una diferencia significativa. "Hoy he aprendido que el neumático blando no va a aguantar toda la carrera larga. He notado que Marc puede hacer cosas en la curva 7 que le permiten marcar una gran diferencia. Alex y yo vamos muy similares, pero Marc lo hace totalmente distinto, y mucho más rápido. En el resto, estamos muy cercanos, pero tenemos que ser más agresivos, como siempre", explicó Bagnaia.

Pensando en la carrera de este domingo en el GP de MotoGP, Bagnaia se mostró optimista, confiando en que una buena salida podría darle las oportunidades necesarias para pelear por la victoria. "Si salgo bien y me pongo primero, tengo buenas posibilidades de luchar por la victoria. Si salgo detrás, no. Marc tiene un poco más de ritmo, pero si te quedas detrás, el tren delantero se calienta mucho y es más difícil. Pero, si me pongo delante, puedo tener buenas sensaciones y me cambia un poco la situación", concluyó.

La carrera del domingo será crucial para Bagnaia, quien sigue luchando por recuperar su mejor ritmo y buscar un nuevo triunfo en la temporada de MotoGP.