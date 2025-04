Bagnaia, tras el podio en Jerez: "Lo que le ha pasado a Marc me ha pasado a mí muchas veces"

Pecco Bagnaia logró este domingo un valioso tercer puesto en el Gran Premio de España, aunque no pudo ocultar un sabor agridulce. El bicampeón de MotoGP (2022 y 2023) terminó satisfecho por volver a acercarse al liderato del campeonato, pero también expresó su frustración por los problemas de sensaciones que sigue arrastrando con la Ducati Desmosedici, especialmente al rodar en tráfico.

El italiano arrancó bien la carrera, superando a Marc Márquez en la salida y manteniendo una intensa batalla durante la primera vuelta. Logró colocarse tras Fabio Quartararo, pero a partir de ahí, sus opciones de luchar por la victoria se esfumaron: "Al principio me encontraba muy bien, he dicho 'lo tengo, hoy puedo'. Pero cuando llegué a Fabio, no podía acercarme más, perdía en curvas de derechas y sufría mucho con el tren delantero", explicó Bagnaia, que terminó cediendo ante el empuje de Álex Márquez.

Bagnaia también analizó un fenómeno cada vez más evidente en MotoGP: las dificultades para adelantar debido a los efectos de la aerodinámica en el aire sucio. "Cuando estás detrás de otra moto, no puedes dejar ir la moto como normalmente, se cierra. Pienso que a Marc [Márquez] le ha pasado eso hoy en su caída", señaló, reconociendo que él mismo sufrió cierres inesperados en varias curvas durante la carrera.

Sobre su duelo con Marc, recordó cómo ambos protagonizaron un intenso intercambio de adelantamientos en las primeras vueltas: "He salido muy bien y le he adelantado en la salida. Luego, él esperaba adelantarme en la curva 8, pero para mí él no se esperaba que yo volviera a pasarle en la 9. Él la 8 la hacía mejor, pero a mí me salía un poco mejor, porque he aprendido algo. Hemos cruzado trayectorias, y en la recta de la curva 10 a la 11 él estaba haciendo 'wheelie' con la rueda delantera y no podía maniobrar, así que nos hemos tocado. Después, creo que había decidido quedarse ahí. Pero al llegar a la curva 8, estando detrás, te pasa esto. Ha entrado fuerte, pero cuando piensas que estás bien y dejas frenos, la moto se cierra. Es algo que me ha pasado muchas veces este año", concluyó.

Aunque se mantiene competitivo y cerca de la cabeza del Mundial, Bagnaia reconoce que aún queda trabajo por hacer para volver a tener el control total sobre su Ducati: "Tenemos que entenderlo y solucionarlo cuanto antes", sentenció.