Advertencia contra la 'orbanización' de la UE

El candidato socialdemócrata a presidir la Comisión Europea, Frans Timmermans, advirtió en Viena de que la UE está en peligro y pidió evitar un triunfo de las fuerzas ultranacionalistas y lo que calificó de "orbanización de Europa", en referencia al primer ministro de Hungría, Viktor Orban. "La gente siente que hay un claro peligro contra nuestra sociedad", alertó el holandés en el acto de cierre de campaña de los socialdemócratas europeos.

Timmermans se refirió a la reciente publicación de un vídeo en el que se ve al ya ex líder de los ultranacionalistas austriacos proponiendo a una persona, que se hacía pasar por una millonaria rusa, la compra del principal periódico del país para ayudarlos a ganar las elecciones generales de 2017. Ese vídeo provocó la caída del Gobierno de coalición que el Partido Popular mantenía con los ultras del FPÖ, y la celebración de elecciones anticipadas en septiembre.

El político socialdemócrata denunció que el control de los medios es "el primer paso a la autocracia" y puso como ejemplo a Hungría, asegurando que en ese país la gente ya no recibe información sino sólo "la propaganda de Orban". "No quiero la orbanización de Austria ni de Europa", aseguró.

Además, afirmó que "la gran amenaza para la libertad" no sólo viene de líderes nacionalistas como la francesa Marine Le Pen o el italiano Matteo Salvini, sino también de quienes no dicen "no" a esos partidos o piensan que sus mensajes "no son tan malos".

En Francia, el partido de Le Pen aumenta su ventaja en los sondeos para las elecciones europeas de nmañana en la recta final al sacar dos puntos y medio a la formación del presidente, Emmanuel Macron. Los expertos auguran una gran abstención para estos comicios. Según una encuesta de Le Figaro, la Agrupación Nacional de Le Pen logrará el 25% de los sufragios, lo que le permitiría revalidar el triunfo que consiguió en las europeas en Francia hace cinco años.