Lula dice que fue a la cárcel y no al exilio para probar la “mentira”

En Paraguay, el ex presidente Fernando Lugo (2008-2012), actual senador por la concertación de izquierda Frente Guasu, alabó en Twitter la "entereza" de Lula da Silva al soportar 580 días de cárcel y un "juicio vergonzoso".

Y desde Argentina también se expresó el ex futbolista argentino Diego Maradona quien aseguró que "se hizo justicia" con la liberación del ex presidente brasileño.

Asimismo, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández , y la futura vicepresidenta, Cristina Fernández, celebraron que cese la "persecución" y la "privación ilegítima de la libertad" del ex mandatario.

Lula aseguró que eso mismo no ocurre con el ahora ministro Moro, con los fiscales que le acusaron y con el propio presidente Jair Bolsonaro , líder de la ultraderecha y su principal antagonista en la política brasileña.

El ex mandatario ha subrayado que "si hubiera salido de Brasil" cuando se ordenó su prisión, después de una condena ratificada en segunda instancia, "sería tratado como fugitivo", y que para "demostrar sus mentiras" decidió "ir bien cerca de ellos" .

"Podría haber ido a una embajada, a otro país, pero precisaba probar la mentira y que Sergio Moro (hoy ministro de Justicia que le condenó en su momento) no era un juez, sino un canalla ", ha dicho Lula frente a la sede del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, un día después de ser liberado gracias a una decisión del Supremo.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha afirmdo este sábado que en abril de 2018 optó por ir a la cárcel tras ser condenado "injustamente" en vez de elegir el exilio, porque quería "probar la mentira" en su contra .

Bolsonaro: “El canalla está libre y cargado de culpa”

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha afirmado este sábado que Luiz Inácio Lula da Silva "está suelto, pero con todos sus crímenes sobre la espalda". "La mayoría del pueblo brasileño es honesto, trabajador, y no va a dar espacio para contemporizar con presidiarios", ha dicho en su primera alusión directa a la excarcelación de Lula. Hasta ahora, el líder de la ultraderecha y mayor antagonista de Lula en la política, sólo había hecho algún comentario indirecto sobre su liberación, tras 580 días en prisión y gracias a una decisión de la Corte Suprema. "Iniciamos hace pocos meses una nueva fase de la recuperación de Brasil y ese no es un proceso rápido, aunque avanzamos con hechos. No le dé munición al canalla, que está momentáneamente libre, pero cargado de culpa", ha escrito Bolsonaro en su cuenta de Twitter.