Sudáfrica sigue impactada ante el suceso que ha protagonizado el fin de semana. 21 jóvenes fueron hallados sin vida en un bar de Sudáfrica y las autoridades médicas y policiales trabajan en las últimas horas para esclarecer el caso, que ha sacudido la ciudad de East Lindo, en la provincia de Cabo Oriental, sureste del país. ¿Qué hay detrás de los 21 jóvenes muertos en una discoteca en Sudáfrica? El alcohol, la negligencia y la mala organización parecen detrás de este fatal desenlace, que ha terminado con la vida de más de dos decenas de jóvenes entre 13 y 20 años, cifra que podría aumentar próximamente, ya que algunos implicados siguen hospitalizados o en paradero desconocido.

El primero en dar las condolencias a los familiares y pedir prudencia a la hora de sacar conclusiones es el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que se enteró de la noticia mientras estaba en Alemania participando en una cumbre del G7: "Esta tragedia es aún más grave porque ha ocurrido durante el Mes de la Juventud, un momento durante el cual celebramos a los jóvenes, defendemos y promovemos oportunidades para mejorar las condiciones socioeconómicas de la juventud de nuestra nación", expresó a través de su cuenta de Twitter.

My deepest condolences go to the families of the 22 teenagers who lost their lives at a tavern in Scenery Park, East London, in the early hours of this morning.