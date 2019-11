"Todo el mundo lo sabía, no era un secreto", ha asegurado este miércoles el embajador de EEUU ante la UE, Gordon Sondland, al relatar en el Congreso las estrategias de la Casa Blanca para presionar a Ucrania con la intención de conseguir que Kiev investigara al ex vicepresidente y actual aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden.

En una audiencia muy esperada por el perfil del testigo, Sondland sorprendió al reconocer que, según él, existió quid pro quo en las coacciones del presidente estadounidense, Donald Trump, a Ucrania, al condicionar en particular una invitación a la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a las pesquisas sobre Biden.

"¿Hubo quid pro quo? (...) Con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí", ha afirmado el diplomático, un conocido donante republicano que fue personalmente elegido por Trump para representar el país ante la UE.

Para sustentar la implicación de "todo el mundo", incluyendo a Trump a través de su jefe de Gabinete interino, Mick Mulvaney, y su abogado personal, Rudy Guiliani, y a miembros del Gobierno como el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el de Energía, Rick Perry, Sondland ha compartido correos electrónicos, contenidos de grupos de Whatsapp y mensajes de texto.

Según esas comunicaciones, Sondland y los otros implicados organizaron llamadas y posibles encuentros entre Trump y Zelenski, sujetos al compromiso de Kiev de llevar a cabo una investigación "totalmente transparente" sobre Burisma, la empresa para la que trabajaba en Ucrania el hijo de Biden, Hunter.

En un correo titulado Acabo de hablar con Zelenski justo ahora enviado a Pompeo, Mulvaney y Perry, entre otros, Sondland aseveró que el líder ucraniano estaba listo para recibir la llamada de Trump, que se produjo el 25 de julio. "Está preparado para recibir la llamada del presidente. Le asegurará de que tiene la intención de realizar una investigación totalmente transparente y removerá todas las piedras. Le agradecería mucho una llamada antes del domingo para poder publicar en algunos medios sobre una llamada amistosa y productiva", escribió.

Tras leer alguna de esas comunicaciones, Sondland ha insistido en la existencia de quid pro quo, una expresión latina que significa dar algo a cambio de otra cosa y que está en el centro de las pesquisas.

"Sí, pasó. Porque Trump quería y todo el mundo lo sabía. Y ahora lo están encubriendo", ha insistido el embajador, que señaló que el Departamento de Estado le bloqueó el acceso a sus propios correos.

Sin embargo, ha admitido que el mandatario nunca le dijo a él específicamente que la ayuda militar a Ucrania estaba condicionada a la investigación de Kiev a los Biden. "Trump nunca me dijo directamente que la ayuda estaba condicionada. Nunca escuché esas palabras", ha asegurado.

Precisamente esta afirmación ha sido el principal argumento que han usado los republicanos para desacreditar el testimonio de Sondland y la posible conexión de una investigación sobre los Biden y la congelación de ayuda militar a Ucrania.

Las pesquisas de la Cámara baja buscan de hecho determinar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar por 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación sobre Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país.

Más de dos horas después de que Sondland iniciara su comparecencia, Trump ha aseverado que no exigió "nada" a Ucrania a cambio de entregarle ayuda militar o acceder a una reunión, e intentó distanciarse del embajador.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha dicho que el testimonio de Sondland "dejó claro que en una de las pocas llamadas breves que tuvo con Trump, declaró claramente que no quería nada de Ucrania".