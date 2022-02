¿Qué sanción hay por hacer el saludo fascista en el Parlamento Europeo?

El eurodiputado conservador búlgaro, acusado y reprendido por hacer el saludo nazi en el hemiciclo del Parlamento Europeo, Angel Dzhambazki, se enfrenta a sanciones que corresponderá decidir a la presidenta, Roberta Metsola.

En las normas internas de la Eurocámara figuran una serie de indicaciones sobre el comportamiento de los diputados en el ejercicio de sus funciones, que debe caracterizarse por el "respeto mutuo" y basarse en "los valores y principios establecidos en los Tratados, y en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales".

"Los diputados preservarán la dignidad del Parlamento y no dañarán su reputación". Tampoco "comprometerán el desarrollo normal de los trabajos parlamentarios" ni "perturbarán el buen orden del salón de sesiones y se abstendrán de comportamientos incorrectos", señalan las normas.

Tras el incidente de la víspera y que la propia Metsola rechazara el saludo nazi del diputado en las redes sociales, la presidenta debe invitar a Dzhambazki a presentar sus alegaciones por escrito sobre lo sucedido o a defenderse en una audiencia, tras lo que se le comunicará por correo certificado el posible castigo.

"En la apreciación de los comportamientos observados habrá de tenerse en cuenta su carácter excepcional, recurrente o permanente, así como su gravedad. También se tendrán en cuenta, en su caso, los posibles daños infligidos a la dignidad y la reputación del Parlamento", explican las normas de la institución.

Entre las posibles sanciones que enfrenta Dzhambazki, ya anteriormente reprendido por un episodio racista con colegas diputados, figuran una amonestación, la pérdida del derecho a las dietas para gastos de estancia durante un período de dos a treinta días o la suspensión temporal entre dos a treinta días de la participación en actividades del Parlamento.

También cabe la prohibición de que el diputado represente al Parlamento en una delegaciones o conferencias interparlamentarias durante un máximo de un año o la limitación de los derechos de acceso a información clasificada o confidencial durante ese mismo periodo máximo.

Metsola también podrá proponer a los líderes de los grupos políticos "la suspensión o al cese del diputado de uno o varios de los cargos que ocupe en el Parlamento".

La presidenta maltesa ya había condenado el saludo nazi de Dzhambazki en el hemiciclo de Estrasburgo (Francia), un gesto que el protagonista niega que fuese intencionado.

"Me ofende a mí y a todo el mundo en Europa. Somos los representantes de lo opuesto. Somos la casa de la democracia. Ese gesto es del capítulo más oscuro de nuestra historia y ahí es donde debe quedarse", escribió Metsola en Twitter.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me - always and everywhere.It offends me and everyone else in Europe.We stand for the opposite.We are the House of democracy.That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.