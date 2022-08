La Policía Nacional investiga el pinchazo a dos jóvenes en una discoteca de El Puerto

Tras la denuncia pública realizada por una joven en redes sociales, sobre unos pinchazos sufridos al menos por dos mujeres en una discoteca portuense el pasado sábado, la Policía Nacional ha hecho público un escueto comunicado en el que indica que mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos denunciados por estas dos mujeres.

De momento lo único que ha trascendido es que en los análisis realizados no hay restos de sustancias tóxicas. "Hasta que no estén esclarecidos los hechos no podremos dar más información", señalan desde la Policía Nacional.

La denuncia pública partía este fin de semana de una joven estudiante de Farmacia que daba a conocer, a través de sus redes sociales, unos hechos ocurridos el pasado sábado en una discoteca portuense, un supuesto caso de sumisión química a través de un pinchazo con una jeringuilla del que fue víctima una de sus amigas.

La denuncia se ha hecho viral a través de redes como Instagram o Twitter y en ella se narra con todo detalle como en la noche del pasado sábado, estando en la discoteca Trocadero, en la plaza de la Herrería, esta joven y su amiga -que se encontraban con cinco amigos más- se separaron del grupo para ir al baño.

En ese corto trayecto, con el establecimiento lleno, la amiga de la denunciante se para y le dice que alguien le ha pinchado, y al girarse ve a como un chico con una jeringuilla en la mano, tras lo que salieron a toda prisa del local informando antes e lo ocurrido a los porteros.

Tras avisar a una ambulancia, la joven afirma que se había producido otro caso de idénticas características. Según informa la misma joven en sus cuentas la propia policía les habría confirmado que no son los únicos casos que se han registrado en estas fechas en la provincia, existiendo precedentes en citas masivas como el festival Cabo de la Plata o el reciente concierto de David Guetta en El Puerto.

Preocupación entre la ciudadanía Desde que trascendiera la denuncia de la joven este fin de semana la preocupación se ha extendido entre buena parte de la población y algunas formaciones políticas se han hecho eco de lo ocurrido, difundiendo el protocolo de actuación en caso de sufrir uno de estos pinchazos. Así, Unión Portuense pide que se difunda el cartel informativo que circula también por las redes ya que consideran que es "de gran importancia que tanto usuarios como establecimientos estén advertidos y sepan cómo actuar". También piden al Ayuntamiento que instalen Puntos Violetas en los próximos conciertos, los cuales deberían siempre contemplarse en grandes eventos independientemente de esta alarma. Asimismo piden al Ayuntamiento que se inste a los organizadores a crear más puntos de atención de enfermería en los próximos conciertos.