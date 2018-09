Audiard convence en Venecia con 'The Sisters Brothers'

A medio camino entre la comedia, la picaresca y las aventuras, el westernThe Sisters Brothers, de Jacques Audiard (De latir, mi corazón se ha parado, Un profeta, De óxido y hueso), fue recibido ayer en la Mostra de Venecia, en especial por las interpretaciones de Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal y Riz Ahmed.

Para su primer trabajo en inglés, Audiard decidió arriesgar en cierto modo, pues el western, como reconoció, no está entre sus géneros cinematográficos favoritos. "Me gusta, pero no me apasiona. Prefiero en realidad los que se hacían en los años 70", explicó el francés, que llegó a este proyecto película de la mano de uno de sus protagonistas, John C. R Reilly, a quien le apasionó tanto la novela homónima en la que se basa, obra del canadiense Patrick de Witt, que le propuso al director francés que dirigiera la historia después de adquirir él, junto a su mujer, los derechos de la misma.

El filme, con Joaquin Phoenix y John C. Reilly, adapta un libro de Patrick de Witt

Ambientada en los Estados Unidos de mediados del XIX (aunque rodada en parte en España), The Sisters Brothers narra la peculiar relación entre dos hermanos que se ganan la vida como asesinos a sueldo (a los que dan vida Reilly y Joaquin Phoenix) y que andan en esta ocasión, por encargo de un turbio hombre de negocios (Rutger Hauer), tras los pasos de un molesto detective (Jake Gyllenhaal) y del diestro buscador de fortunas (Riz Ahmed) para el que trabaja el primero.

La película, contaron los miembros del equipo, puede verse de dos formas. Como la "la prehistoria de la relación de Estados Unidos con la violencia", tal como la definió el coguionista, Thomas Didegain. O como "un cuento, más que un western", que retrata la búsqueda de un nuevo comienzo y sobre todo la búsqueda del amor "entre hombres, entre hermanos", en palabras de Audiard.