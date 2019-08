Balcris, la identidad del color

El arista jerezano Cristóbal Donaire Barea (Balcris) brinda una nueva oportunidad de conocer los espacios de Casa Palacio María Luisa, así como la propia obra de este reconocido autor. Una paseo por el jardín del hotel y sus salones se enriquece más aún con un trabajo artístico que se podrá visitar hasta finales de agosto, en una exposición llamada ‘Stories Balcris’.

Una magistral manera de utilizar la viveza de los colores, la fuerza, el movimiento y el juego de texturas. Una original y renovada visión del arte vivo.

Una muestra que supone la inauguración de la nueva colección de esculturas gigantes, que luego viajarán por España, Francia y México, así como la exposición de una serie de cuadros de mediano y gran formato. “Hace diez años que no expongo en Jerez y estoy nervioso como si fuera la primera vez. La verdad es que me hace mucha ilusión. Ha sido un reto personal”, cuenta el artista.

Balcris destaca que lo “interesante de esta muestra es que Marisa C. Azcárate, administradora de Kaizen Hoteles, propietaria de Casa Palacio María Luisa, hizo un primer encargo y fue la mecenas por así decirlo de la producción de las cabezas de serie de cada pieza, que es lo más costoso y que tiene más dificultad. Como esta familia está muy ligada al arte contemporáneo pues no dudaron en apostar por ello”.

Cabezas de toreros, meninas, caballos en los que el giro es el formato, de piezas que varias han sido adquiridas por coleccionistas españoles, y la mayoría de ellas se quedan en la zona. Balcris asegura que su obra “es sencilla de ver. Trato de hacer siempre un arte limpio y conceptual, asequible a los conocimientos, que no por ello es menos rico. Lo principal, en este caso, es la síntesis de forma, de planos de color, como ya hacían Warhol o Picasso”.

Piezas muy españolas, que ya tienen 20 años y que al principio le supusieron un obstáculo al autor, “me cerraron puertas porque no se entendía el concepto del torero. A los pocos años ya todo Madrid estaba abarrotada de mi obra y en las principales galerías. Nunca quise pintar un torero por lo que es en sí, sino lo que hago es crear iconos y figuras que forman parte de nuestra identidad, ya seas taurino o animalista. Y no es porque yo lo diga, sino porque los españoles tenemos muchas veces prejuicios con nuestra identidad. No somos conscientes de lo que tenemos”.

Trabajos en los que se reconoce la mano de Balcris, artista plástico nacido el 22 de enero de 1984 en Jerez, en Santiago. Con temprana edad comienza a pintar de la mano de Manuel Reguera y se gradúa en la Escuela de Arte de Jerez, donde empieza a generar una gran expectación en torno a su trabajo y recibe sus primeros premios de pintura. Su carrera artística continuada hasta la actualidad comienza con trabajos destacados en Málaga, Madrid y Nueva York. En Estados Unidos completa su formación de la mano de artistas y profesores de prestigio internacional. Este año apostará además por el desarrollo de la marca a partir de otoño en moda, joyería y decoración, además de su trabajo artístico.