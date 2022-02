Cristina Castellsagué muestra su obra en Espacio Abierto Jerez

Perspectivas rotas, acabados imperfectos, búsqueda de lo sencillo y mucho color como eje principal del proceso creativo. Así define Cristina Castellsagué su obra. "Moviéndome entre lo figurativo y la distorsión de la forma encuentro la vía perfecta para expresarme. Además, el tratamiento del color tiene una gran importancia, que si bien a veces comienza siendo la parte inspiradora para crear un cuadro, otras es el objeto el que toma protagonismo. A través de la técnica del acrílico, donde me siento más cómoda, me dejo llevar por una imagen muy clara que aparece en mi mente. A veces me sorprende cómo esa imagen que viene casi de la nada, va tomando forma y color hasta imaginarlo con mucha nitidez".

La temática de esta muestra suele estar inspirada por la naturaleza, lo orgánico, lo femenino, la luz y una profunda sensación de libertad, "donde encuentro mi motivación más sincera, la libertad de expresar lo que mi experiencia vital me evoca. Un universo lleno de vida, alegría y color".

Para esta exposición, la autora reconoce que ha tenido que bajar la intensidad, ha parado. "Inevitablemente, cuando una para, pasan cosas, llegan recuerdos... recuerdos llenos de vida, de sentido, de sensaciones olvidadas que, a través de mi obsesión por los objetos antiguos, son recuperadas, toman forma y color dentro de mí. En esta obra, concretamente, hay una admiración profunda por lo femenino, aquello que nutre, protege y envuelve, como las madres que han hecho perdurar en el tiempo los objetos que andaban por casa como colchas, muebles, un tapete de croché hecho con sus manos con el único objetivo de hacer y crear. Esos objetos, bien custodiados, nos han acompañado toda la vida. Nacimos y llegamos a adolescentes con ellos. Mi infancia se me antoja antigua y añorada. La parte más femenina es la que me evoca lo orgánico, la naturaleza, hojas, siluetas de jarrones...".

Cristina Castellsagué

"Desde siempre, lo que más me ha llamado la atención ha sido el arte visual, el diseño y la creatividad como esencia y manera de expresarme en mi día a día y en mi faceta profesional. Lo que me ha llevado a un cúmulo de experiencias en los ámbitos del interiorismo, donde recibí una buena base de dibujo técnico y artístico. La moda, que me ha llevado a un proceso creativo y de estructuración empresarial, trabajando en mi propia marca y con diseñadores. El cine, donde actualmente y desde hace ya casi una década, trabajo en el departamento de vestuario. Entre periodos de mucho trabajo y periodos de calma y un sinfín de vivencias y etapas personales, hace un par de años descubrí una faceta pictórica en la que estoy de lleno, la compagino con el trabajo y clases de dibujo. Hace un año, y a través de Instagram, Proyecto Lamar en Cádiz, se interesó por algunas de mis obras. Actualmente permanecen expuestas allí y es donde han salido las primeras ventas, otro motor para seguir trabajando y creciendo en la pintura".