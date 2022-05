Dani Llamas, fuego muy adentro

Ardiendo, el disco y la persona. "Porque uno hace discos pensando en que no son canciones sueltas, sino un ramillete que se entrega junto. Así que hoy (20 de mayo de 2022) es el día más importante porque es cuando ya se puede escuchar el disco de cabo a rabo. Estoy crepitando por ver qué le parece a la gente". Son las ilusiones renovadas de Dani Llamas, emociones que se estrenan a la par que su nuevo disco, 'A fuego'.

Ha ido calentando la espera a base de varias entregas más que estimulantes y por fin tenemos la oportunidad de disfrutarlo en su totalidad. El jerezano muestra por fin al completo las entrañas de un trabajo editado por Wild Punk Records y en el que ha logrado hibridar como pocos sus raíces andaluzas con el género americana. ¿El resultado? Un total de 12 cortes en los que se alternan palos flamencos como rondeñas, polos, bamberas, soleás, tarantos, tangos, bulerías, sevillanas, marianas y seguiriyas, pasados por el mágico tamiz de la música de raíz estadounidense.

Un nuevo trabajo que, reconoce, le ha generado "más incertidumbre" que el anterior, 'La verdad', con el que dio un giro a su carrera, una sugerente y afortunada mezcla de flamenco y rock que se convirtió, por méritos propios, en una de las sorpresas de hace dos temporadas. "Sentía menos presión en el sentido en que fue un disco que me brotó de la nada. En dos semanas lo escribí y lo estaba grabando casi directamente. Fue un cambio de paradigma. 'A fuego' sí me ha costado más hacerlo porque ha tenido mas estudio y elaboración. Hay mucha investigación y me he metido más adentro. Estoy deseando que la gente lo escuche porque ha sido un disco más consciente".

Es el propio Dani el que aclara que 'A fuego' no es un disco de flamenco, sino "la prueba de que nuestro folklore está vivo y sirve de materia prima para hacer nuevas canciones y letras. El flamenco, y lo descubrí desde el disco anterior aunque escucho mucho flamenco desde hace 15 años, es un material vivo, inacabable, una mina para poder hacer música actual. Mirar a nuestras raíces para hacer pop, rock, etc. Yo no he descubierto América, pero es algo que antes no había hecho. Lo he comprobado con estos doce palos flamencos, que he convertido en canciones de pop o rock, el mundo sonoro en el que trabajo desde hace 25 años, guitarrazos. Fue volver a mis raíces después de haberme alejado de ellas y echarlas de menos. Y en este disco hay un abanico de palos muy diversos y me han quedado ganas para seguir investigando, la verdad" (ríe).

El músico jerezano confiesa que ha encontrado "una especie de camino propio nuevo desde 'La verdad'. Y con 'A fuego' ahondo en él un poco más, abriéndome paso un poco más hacía vete tú a saber dónde. Pero lo siento como un camino propio, donde soy más honesto a la hora de escribir canciones".

Y aunque ya nos avisó adelantando cortes como 'Ya no siento los golpes' -unas seguiriyas a las que se sumaba el siempre bienvenido The New Raemon-, 'La ley', segundo avance con las sevillanas como hilo conductor y el featuring de Sebastián Orellana -también conocido como Dios Perro- o 'Entre la maleza' una poderosa mariana con mensaje social incluido, nada hacía presagiar la magnitud del LP al completo. La banda la conforman Dani Llamas: voz y guitarras; Rafa Camisón: batería y percusión; Miguel Ortíz Caturani: teclados y pianos; Manuel Mateos: guitarras; Sebastián Orellana: guitarras, bajos, percusión; Pakomoto: bajo; y Juano Azagra: guitarras y coros. Y la dirección de los videoclips, de la mano de Silvia Moreno, "que redimensiona las canciones en imágenes. Es una persona con muchísima creatividad". Y si los discos ya suenan bien, verlos en directo es hasta más recomendable. "En los directos somos muy poco comedidos y nos sale ese punto de energía rock que siempre hemos tenido", añade.