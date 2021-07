Denuncian por plagio al presidente de la Plataforma por Asta Regia

El historiador Miguel Ángel Borrego ha denunciado el plagio que el autor de la obra ‘Asta Regia’ (Tierra de Nadie) José Ruiz Mata hace de parte de sus trabajos sobre la Asta andalusí. Borrego apunta que en las páginas 126 y 127, “Ruiz Mata copia al pie de la letra fragmentos de mis trabajos (artículos, capítulos de libros y conferencias) sobre Asta Regia, incluyendo un “nombrecillo árabe”, sin citar de dónde provienen esos párrafos, que no entrecomilla, cuando debió hacerlo, ni cita qué artículos son. No es la primera vez que lo hace y con otros muchos autores también. Ya se le ha advertido en numerosas ocasiones”.

Borrego pone algunos ejemplos. Así, en la página 126 del libro ‘Asta Regia’ se lee: “... las diferentes campañas en el lugar, dirigidas por Manuel Esteve Guerrero durante las décadas cuarenta y cincuenta del siglo pasado, aportaron numerosas piezas cerámicas, marmóreas y de todo tipo que evidenciaban el esplendor de la urbe durante las épocas turdetana y romana. Con todo, la sorpresa de las labores arqueológicas fue el hallazgo de un importante asentamiento andalusí sobre los restos de aquélla, pues no se tenían noticias por aquel entonces de que las Mesas de Asta hubiesen albergado una población de ese periodo. El descubrimiento parecía corroborar la tradición historiográfica jerezana, seguida por Torres Balbás, de que la destrucción de Astah durante las luchas que produjeron la caída del Califato y el alumbramiento de los reinos de Taifas provocaron su abandono y el traslado de sus habitantes hacia una población de nueva planta, Šariš (Jerez)”.

“Ruiz Mata -dice Borrego- ha asegurado que no copia, sino que interpreta de memoria, parafrasea con sus palabras las mías lo que yo había escrito o proyectado en una conferencia en febrero de 2021, ‘¿Astah, Istabba o Istabar? Nuevos datos sobre Mesas de Asta en época andalusí’, publicado en la Revista de Historia de Jerez, nº 20-21 (2017-2018), pp. 239 y 240: “... Las diferentes campañas en el lugar, dirigidas por Manuel Esteve Guerrero durante las décadas cuarenta y cincuenta del siglo pasado, aportaron numerosas piezas cerámicas, marmóreas y de todo tipo que evidenciaban el esplendor de la urbe durante las épocas turdetana y romana. Con todo, la sorpresa de las labores arqueológicas fue el hallazgo de un importante asentamiento andalusí sobre los restos de aquélla, pues no se tenían noticias por aquel entonces de que las Mesas de Asta hubiesen albergado una población de ese periodo.

[...] El descubrimiento parecía corroborar la tradición historiográfica jerezana, seguida por Torres Balbás, de que la destrucción de Astah durante las luchas que produjeron la caída del Califato y el alumbramiento de los reinos de Taifas provocaron su abandono y el traslado de sus habitantes hacia una población de nueva planta, Šariš (Jerez)”.

El historiador añade que en la misma página 126, entre otros párrafos, “Ruiz Mata copia de nuevo de mi artículo ‘¿Astah, Istabba o Istabar? Nuevos datos sobre Mesas de Asta en época andalusí’. Borrego denuncia además que en la página 127 de ‘Asta Regia’ copia otro párrafo del artículo mencionado, “aunque Ruiz Mata cambia algunas palabras que apenas se perciben. Para rematar la faena, José Ruiz Mata llega a escribir, en la página 127 de su libro, esta frase a modo de conclusión: “Se trata sin duda de un nuevo valor añadido para este importante enclave arqueológico del entorno jerezano”. Este enunciado es muy similar al que yo pongo en mi citado artículo, página 241: “Sin duda, un nuevo valor añadido para este importante enclave arqueológico del entorno jerezano [...]”.

Por su parte, el también historiador Manuel Romero Bejarano asegura haber sido también plagiado por Ruiz Mata, en esta ocasión en su ‘Breve historia de Jerez de la Frontera’. “En la parte correspondiente al siglo XVI, Ruiz Mata copia un texto mío sobre la historia del urbanismo en Jerez. Lo fusila tal cual sin poner tan siquiera mi nombre. En su momento debería haberlo denunciado para que no se hubiera repetido. Ruiz Mata se aprovecha del trabajo de los demás para ganar dinero con sus libros. Como presidente de la Plataforma Por Asta Regia debería dimitir por plagiar a otros investigadores. No creo que sea una persona que tenga prestigio ni credibilidad, y se ha demostrado”.

Por su parte, José Ruiz Mata destaca que no ha “pretendido ofender a nadie”, y que sí hace referencia a Miguel Ángel Borrego al inicio de los párrafos, “y digo que nos han sido de utilidad sus trabajos publicados. Lo que digo lo extraje de una conferencia suya, y si no lo entrecomillo es porque me podía acusar de poner en su boca mis interpretaciones. Pensaba que con eso era suficiente, pero si hace falta corrijo la siguiente edición de la obra o retiro los ejemplares que hay a la venta. Creo que todo se podía haber arreglado con una llamada de teléfono y no de esta manera. Yo no tengo ningún problema en solucionarlo y no quiero polémicas. Aquí todos tenemos que ir a una y esto lo que hace es empobrecer nuestra cultura. Ya está bien de tanta lucha entre historiadores. Antes de declarar la guerra hay que hablar. Dejémonos ya de historiadores cortijeros”.