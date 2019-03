Juaki Gassín expone en Coso Jerez una muestra sobre la tribu de los Himba

El fotógrafo jerezano Juaki Gassín tuvo hace dos años “la genial idea” de visitar una tribu africana, los Himba, al norte de Namibia. “Fue un viaje duro, de unas 40 horas sin parar, entre aviones, enlaces, autobuses y alguna que otra jirafa en la carretera”.

La cámara estuvo guardada todo el camino hasta que llegó a la tribu. Una vez instalado en la tribu sabía qué es lo quería traerse a casa.

Gassín expone hasta mediados de marzo en Coso Jerez los frutos fotográficos de aquel viaje. “Mi exposición nace con la intención de traer la cercanía y simpatía de una tribu que vive feliz con lo poco que tienen. Allí no existe la tristeza, no hay estrés y no saben lo que es la depresión. Quiero transmitir lo que ellos me regalaron, una semana de felicidad plena, donde me quité los zapatos y fui uno más entre ellos”.

Esta muestra sobre la tribu Himba está llena de retratos de niños con miradas sinceras y mujeres llenas de fuerza y vitalidad. “He querido mostrar que la fotografía de viaje es más que un safari. Es una emoción, es tu recuerdo. Es un aprendizaje y un camino”, cuenta el autor.

Después de este viaje y haber recorrido parte de Europa, como Inglaterra, Bélgica e Italia, Gassín acaba de organizar un viaje al Sáhara donde le acompañará un grupo que está descubriendo el mundo de la fotografía recientemente “y al que me encantará transmitir algo de lo que sé”.

La exposición es la segunda vez que se monta en Jerez, la primera vez fue el año pasado en la Asociación Iconos del Arte, y en abril estará en la Escuela de Fotografía Manuel Esteves en Cádiz, donde realizó sus estudios de Fotografía.