La Navidad ‘de los Reyes’

Sobre el elenco, Ana de los Reyes destacó que se trata “de artistas de primer nivel” , no en vano, dentro de la larga lista de integrantes encontramos las voces de “Eva Rubichi, Carmen Grilo, Sandra Rincón, Gregorito Fernández, Manuel de la Fragua, Ali de la Tota, Luis Santiago y El Berenjeno”, las guitarras de “Domingo Rubichi e Ismael Heredia” y el baile de María Bermúdez y Fernando Jiménez”.

No obstante, dentro del repertorio elegido, Coral de los Reyes significó que “habrá también algunos villancicos compuestos por mí , en los que se han actualizado los textos, pero ya digo, siempre con la estructura clásica del villancico jerezano y con la zambomba, el almirez y la botella de anís como parte importante”.

Coral de los Reyes , por su parte, reconoció que la puesta en escena de esta propuesta en su tierra natal “es un sueño para nosotros, tanto para mi hermana como para mí” , declaró. Asimismo, y en relación al espectáculo, confesó que “será muy tradicional”, dejando claro que “sobre todo, pretendemos que el villancico de Jerez sea protagonista, no queremos que se pierda la esencia ”.

Mamen Sánchez: “Cualquiera puede hacer una zambomba, aunque sea en agosto”

La alcaldesa de Jerez quiso explicar ayer algunas informaciones publicas en los medios respecto al horario de las zambombas en la vía pública, restringido inicialmente, según el bando municipal, hasta las doce de la noche desde el 29 de noviembre al 25 de diciembre, fecha en la que dicho bando hace referencia a la celebración de esta festividad. En este sentido, Mamen Sánchez destacó que “ese bando es el mismo que hemos tenido el año pasado y el anterior”. En palabras de la primer edil municipal “aquí no hay restricción ni prohibición alguna, si alguien quiere hacer una zambomba en agosto, lo puede hacer, no hay ningún problema para eso. De hecho, la semana que viene ya hay programadas algunas zambombas a nivel privado, nosotros contra eso no vamos a hacer nada”.

Isamay Benavente “Hay público para todos los espectáculos navideños que se hacen”

Los espectáculos navideños de corte flamenco copan este año en gran medida la programación del Teatro Villamarta, que por primera vez contará con hasta cuatro propuestas para el mes de diciembre. IsamayBenavente, directora del Teatro Villamarta, confesó que para dichos espectáculos “hay público suficiente”, de hecho, en dos de estos cuatro montajes, según reconoció Benavente, “ya se han agotado las entradas”. “Históricamente-apuntó la responsable del coliseo- se ha hecho la zambomba de la Federación Local de Peñas, que siempre se llena y es un clásico, pero desde hace tres o cuatro años hay muchos productores privados que plantean espectáculos, y que están siendo muy bien acogidos”, refiriéndose en este 2019 a propuestas como la de los Farruco o a la de Así Canta Jerez en Navidad.