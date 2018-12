El escritor Sainz Peña se alza con tres premios en una semana

El escritor jerezano Juan Manuel Sainz Peña ha sido galardonado en cuestión de varios días con tres premios. El primero de ellos ha sido el certamen ‘Casa de León’ en A Coruña por su relato ‘Frisuelos’, que es un dulce típico leonés. El segundo es el de la ‘Fundación Enaire’ de Madrid, un primer premio por ‘El mirlo negro’; y el tercero corresponde a ‘Corzo a saliente’ en La Carolina (Jaén) por el relato ‘El hombre yaciente’.

“Si no lo creyera, ni siquiera perdería tiempo, papel y tinta. Tampoco me pliego frente a las dificultades, amigo mío. Antes la rueda no existía y ahora existe. Ni la imprenta. ¿Por qué no un aparato que surque el cielo llevado por un hombre? Sois hombre cultivado, Francesco, así que debéis saber que no hay avance sin curiosidad ni éxito sin tesón. Quizá mi invento no alcance a volar nunca, por más que trabaje en él, pero si no soy yo, otro lo hará. Con más medios y más conocimientos, y sin el Santo Oficio calentándole el cogote y revisando que estas cosas no sean invenciones del Maligno. Además, ¿quién sabe?, quizá estas ideas y estos dibujos míos sirvan para algo en un futuro” (del relato ‘El mirlo negro’).

Hay que destacar que el autor jerezano ha recogido a lo largo del año 2018 20 premios, lo que hace un total de 105 desde 2009.