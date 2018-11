Ya es invierno en el Villamarta

La ópera ‘Orfeo y Eurídice’, La Cubana y el musical ‘Forever’ son algunos de los atractivos de la programación de invierno del Teatro Villamarta, que hoy martes día 27 de noviembre se pondrá a la venta. A ellos se suma el estreno nacional que llevarán a cabo en el coliseo jerezano las actrices María Adánez y Charo López de la obra teatral ‘Divinas palabras’ de Valle-Inclán. Una de las novedades de esta programación invernal es el Abono Teatro, que ofrece un descuento del 20% en los espectáculos pertenecientes a este género.

La primera cita operística de 2019 llegará en el mes de enero (los días 18 y 19) con una nueva producción del Teatro Villamarta: ‘Orfeo y Eurídice’ de W. Gluck bajo la dirección escénica de Rafael Villalobos. Al género lírico también pertenece el recital que ofrecerá en febrero la mezzosoprano canaria Nancy Fabiola Herrerra en el que desplegará su poderosa paleta de colores vocales para llevar al público hacia un viaje de emociones humanas.

La música clásica estará representada por la joven pianista Noelia Rodiles. Considerada “uno de los más sólidos valores” del piano a nivel nacional e internacional, centrará su concierto en obras de Schubert, Schumann, J. Rueda, F. Mendelsson y J.S, Bach.

La compañía La Cubana pondrá en escena en el mes de enero (seis funciones desde el día 24 al 27) su último montaje ‘Adiós Arturo’, una comedia loca con la participación del público y sorpresas.

No será hasta mediados de marzo cuando suenen las canciones de Michael Jackson en el musical ‘Forever. The King of Pop’.

La programación de invierno incluye cinco montajes teatrales: 'Divinas palabras’ de Valle-Inclán, protagonizado por María Adánez y Charo López; ‘Eloisa está debajo de un almendro’ de E. Jardiel Poncela, con Soledad Mallol, Mario Marín y Fernando Huesca; ‘Auto de los Reyes Magos’, bajo la dirección de José Carlos Plaza; la propuesta del grupo Yllana se adentra en el humor con ‘The Opera Locos’, y la comedia también forma parte de ‘Burundanga’ de Jordi Galcerán, con Eloy Arenas y Ariana Bruguera como protagonistas.

La música tendrá al grupo Café Quijano como uno de sus principales exponentes. La interpretación de la banda sonora de películas de gran éxitos corresponderá a la Film Symphony Orchestra, dirigida por Constantino Martínez-Orts. La valía profesional y personal de Manuel Carpio Heredia, Juanillorro, bien merece el homenaje que, organizado por artistas y compañeros, tendrá lugar en el Teatro Villamarta el 31 de marzo.

Con la idea de acercar el género lírico a los jóvenes, también se ha programado el espectáculo ‘Zarzuela, de la Z a la A’, en dos sesiones matinales destinada a los alumnos de los centros docentes.

El programa de invierno incluye el taller de danza ‘Danzando en familia’ y el Festival de Jerez.