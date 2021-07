Baños de Jerez

Qué verdad es que quien viene al Marco de Jerez con ánimo de aprender y conocer nuestra historia vitivinícola se acaba enamorando. Y disfrutando a su vez de los vinos de esta tierra bañada por la tierra albariza, que tanta riqueza da a la zona. Y aunque es verdad que el movimiento #sherrylovers está sumando - cada día más - a gente, especialmente joven, que saborea el jerez o la manzanilla de Sanlúcar, todavía queda mucho por hacer, por formar y por aprender entre los propios jerezanos y/o habitantes de cada una de las ciudades que pertenecen al propio Marco.

En todo este contexto, hay una persona que no es de Jerez pero parece que lo fuera. Un joven de los denominados Sherrylover que ha quedado prendado de esta tierra, de sus viñas y de sus vinos y que además es una fuente de formación y de aprendizaje sobre los mismos. Tanto que ha creado una empresa ligada al mundo del vino y de la concienciación social, Winable. Y siendo de Montilla, se ha convertido en un gran abanderado de los jereces. Enseñando y disfrutando de lo que hace, porque como he expresado antes, el que realmente conoce los jereces se enamora. José Luis Baños ha logrado en poco tiempo varios reconocimientos a su labor. Más que merecidos, porque puede que Jerez no lo lleve en la sangre, pero sí lo va inculcando en sí mismo mediante el conocimiento, la experiencia y como no, en catavinos llenos de fino, amontillado, oloroso…etc. También viene de tierra de grandes vinos como es Montilla, una de las sedes de la DO Montilla Moriles. Pero da que pensar que haya tenido que ser un montillano el que venga a Jerez a poner en valor todo lo grande y bueno que tiene esta tierra, dándole una vuelta de tuerca e inventando experiencias como catas en barco o una siesta en la bodega.

En definitiva, José Luis Baños gracias a su amor por nuestra ciudad se acabará convirtiendo en hijo adoptivo. Tiene un camino ilusionante por delante, pero ustedes lo verán. Al tiempo. Hoy brindo por ti, José Luis. ¡Viva tú! y ¡Viva Jerez!.