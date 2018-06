Cruzan el Estrechoy se van...

Es algo curioso y creo que nos debería llamar la atención de forma poderosa. Los inmigrantes se juegan la vida por llegar a nuestra tierra pero no sueñan con nuestra tierra. El destino que tienen en sus mentes está mucho más arriba: en Centroeuropa. Ayer mismo lo confirmaban fuentes de Cruz Roja Española. Somos, como se puede comprobar, una tierra de paso. ¿Por qué esto es así? Las respuestas que podemos darle a la pregunta no nos dejan precisamente bien. Ya que se han jugado el tipo los inmigrantes aspiran a llegar a lugares donde labrarse un futuro. Si no se quedan aquí, está claro, es porque no le verán muchas oportunidades a un futuro próspero que no pase por la honrada labor de vender pañuelos y ambientadores en los semáforos en jornadas interminables. Debemos pararnos a pensar. No logramos despegar en esta Andalucía nuestra que se convierte en una mera conexión entre la subdesarrollada África y esa tierra de promisión y futuro que es Centroeuropa. No hay otra explicación.