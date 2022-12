P OR donde quiera que voy que "buena" estrella me guía. La canción habla de "mala", pero la ocasión para un aficionado como yo al arte flamenco en general, el encontrarse con un aficionado de 33 años que está enamorado especialmente del cante, del cante flamenco o cante -gitano-andaluz- como gustaba denominarlo a Antonio Mairena y como gusta definirlo a nuestro Manuel Morao, es "buena" estrella. Daniel López Márquez -estos son su nombre y apellidos-, no es un aficionado común porque su enamoramiento del cante le hace ser coleccionista de cintas casetes -posee un centenar- y discos de vinilo -más de cincuenta almacena hasta ahora-, todos ellos protagonizados por voces cantaoras de ayer, de un ayer cercano aún -en su mayoría- y de otras próximas en el tiempo.

La primera figura del cante que aparece en su información es la de Manuel de los Santos Pastor "Agujetas" -roteño-jerezano- (sumándoles al del cantaor los nombres de miembros de su familia, especialmente el de Dolores, su hija). Otros nombres que están inmortalizados en su colección son ni más ni menos que los de Fernando "Terremoto" -siguiriyero y buleaero de excepción; la reina de los cantes a compás, Francisca Méndez Garrido "La Paquera de Jerez"; Fernanda de Utrera -la soleá como bandera-; Sernita de Jerez -cantando desde la Porverita hasta Santiago-; la figura de las figuras: Manuel Soto Loreto "Manuel Torre" -siguiriyero, tarantero, saetero y todo el abanico cantaor que existe y existió y que él hizo grande-; son tantos, que su reseña sería abrumadora, pero siquiera me gustaría reseñar algunos de los nombres que además de los ya citados llegan a conformar la colección de Daniel López Márquez, cabal aficionado y muy afín a la Asociación Cultural Flamenca "Luis de la Pica" (mi recuerdo a la memoria de tan personal cantaor) en el corazón del barrio de Santiago.

La colección de quien se expresa así: "Yo soy más de escuchar el cante ante una mesa en la que se pueda llevar el compás con los nudillos; aún cuando esto no sea lo general ya que, a la hora de acudir a un encuentro con el cante que cuenten conmigo, especialmente si es un cante por soleá".

La colección, como he referido y que, a no dudar, si la afición de Daniel López Márquez no decrece irá ampliándose con el paso del tiempo, atesora grabaciones -aparte las citadas- de cantaores/as felizmente en activo como Juan Villar, Juana la del Pipa, Salmonete y otros. Lo sorprendente en un hombre joven como nuestro protagonista es su afición a figuras que son historia "aparte Manuel Torre, el primero ya citado" continuando con Niño Gloria, Antonio "El Chaqueta", Pastora Pavón "Niña de los Peines", Tomás Pavón, Juanito Mojama, Manolito de María y un largo etcétera. Ello claro es, gracias a las numerosas grabaciones que ha tenido la paciencia y el placer de recopilar para su archivo de casetes y discos de vinilo a fin de poder oírlas cuantas veces ha gustado y gusta. Desde su propio criterio destaca la afición que hoy existe entre los aficionados jóvenes al cante viejo a fin de estudiarlo, acercándose además a los veteranos aficionados, profesionales y peñistas, como es el caso que ilustra este comentario en el que Daniel López aparece en la foto de Sara Espinosa junto al que fuera gran aficionado, peñista de pro, "cernícalo" de corazón y acción, Joaquín Rodríguez, en el estudio-archivo que este logró crear y enriquecer -en su propio domicilio de Pozo del Olivar-, gracias a su sobrepasada afición-pasión al arte flamenco, en un trabajo de décadas.