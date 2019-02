10 formas efectivas de ser feliz. Cómo ser feliz en la vida. Las 10 claves para ser feliz, según la ciencia. Lo que debes hacer para ser feliz. Ser feliz se aprende... Son algunos titulares de noticias con las que nos quieren cambiar la vida para ser forzosamente feliz. Afrontar por actitud positiva el día a día incluso los contratiempos no debe ser estar sonriendo continuamente. Me niego. Esta felicidad impostada que se ha extendido en la sociedad me da pena, porque no es real. Si la vida le da un golpe y quiere llorar, ¿por qué no lo va a hacer? Si tiene un día horrible, ¿por qué no va a querer que acabe lo antes posible? 'Sí, pero piensa lo afortunada que eres, hay personas que...'. Insisto, me niego a ser feliz de cara al público porque es lo que toca ahora. Reivindico el derecho al llanto, a la pataleta, al 'quiero más', a la tristeza. Porque la felicidad también es aprender a afrontar lo menos bonito. Mensajes como 'tú puedes con todo' son estupendos pero a veces crean una frustración mayor. Cuidado con obligar a ser feliz, porque en ocasiones provocamos la infelicidad.