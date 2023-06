El 9 de agosto de 1992 estuve viendo cómo por primera vez una selección española de fútbol ganaba un oro olímpico. Fue en Barcelona’92, en el Camp Nou. Dos goles fueron de un jerezano. Kiko Narváez Machón.

El Bigote me invitó a dicha final. Aquella fue una final épica, en la que todo el mundo rindió pleitesía a un Borbón, auspiciado por Franco por la 'Gracia de Dios', hoy sería 'Por la Gracia de Alá'. Su nieto lo puede atestiguar, gana más de 6.000 euros/mes por dicha gracia. En aquella final épica Kiko marcó dos goles claves.

Aquella noche, Kiko se colgó una medalla de oro, al igual que el resto del equipo que dirigió Vicente Miera. Entre los galardonados con una medalla de Oro Olímpica estaba un enamorado del fútbol de Kiko, Guardiola. Pep fue clave en el éxito de ese equipo, pero ese día fue menos protagonista.

Este pasado sábado Pep Guardiola se convirtió en el mejor entrenador de la historia del fútbol (para mí ya lo era). Pero Guardiola no es santo de mi devoción. Jamás dudé de su genialidad. Pero de su integridad personal, sí. Creo que con todos los defectos de España, estamos infinitamente muy por encima en derechos humanos que su Qatar y sus millones. ¡Ojo! Pero a mi forma de entender el fútbol, Guardiola ya era el mejor del mundo, con o sin la Champions que acaba de ganar.

Kiko Narváez, ídolo de España, acabó en el Atlético de Madrid por obra y gracia de Jesús Gil e Irigoyen. Bien podría haber sido emblema del Depor, del Barça o Milan, pero un par de facinerosos decidió que Kiko, jerezano que debutó en Primera División en el Cádiz de la mano de un argentino llamado Ramón Blanco, fuera atlético. Kiko fue del UFRA, del Cádiz y se doctoró en el Atleti de Torrente y, afortunadamente, de Antic.

El 20 de septiembre de 2009, decidí que mi padre (soy xerecista por él) y mi hijo (es xerecista por su abuelo) debían estar en el primer partido de la historia del Xerez en el Bernabéu. El 5 a 0 fue una pequeña anécdota, estuvimos en el Bernabéu y punto.

En Jerez, la capital de todo según el 'Niño del Amontillado' y adláteres, no somos capital de nada. Somos una gran ciudad, grandísima ciudad, pero llena de complejos. El día que no queramos parecernos a Sevilla y no queramos ser mejor que Cádiz dejaremos de ser un pueblo y nos convertiremos en una grandísima ciudad, probablemente seremos uno de los grandes trenes de Andalucía y de España.

¡Por cierto! Las pedradas en la estación de trenes (yo soy del Pelirón) es de catetos. Los instigadores ideológicos del anti 3x4 son sectarios (que le pregunten a los Grumetes Gaditanos). El Cádiz es el único equipo de Primera División en la provincia del paro. De primera junto con el Betis, Sevilla, Granada y Almería. En nuestro amado pueblo, ciudad o capital, de momento somos de tercera, Y además nos encanta tirar un par de piedras y creernos los más listos del mundo (pero desde niño me pongo la camiseta como mi padre me enseñó).

En fin, ¿se puede ser jerezano e ídolo del cadismo? Kiko lo fue, pero ¿se puede ser jerezano e ídolo del xerecismo y del cadismo? pregunten al de la Margara. ¡Gitano y tonto no se puede ser!