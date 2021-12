1 Damos la bienvenida y felicitamos a Daniel Lamparero Mampel por su nombramiento como Director de éste Diario y le deseamos los mejores éxitos con toda cordialidad y cercanía. Estas Sherryzanías quieren también dar las gracias a Rafael Navas y a Santiago Manuel por la buena acogida que le han dispensado durante varios años.

2 Aplausos, ovación y felicitaciones a Sanlúcar de Barrameda por su elección como Capital Española de la Gastronomía 2022, galardón concedido por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). Sin ninguna duda, la Manzanilla y el Langostino lideran la relación de los productos de la gastronomía sanluqueña como los pescados y mariscos que salen de la lonja de Bonanza, las papas, los guisos marineros y los muchos productos hortofrutícolas de reconocida calidad. ¡Desde Jerez, la mejor enhorabuena a Sanlúcar por este éxito en el turismo de la buena mesa!

3 Interesantes declaraciones de Peter Sisseck, enólogo danés propietario de Bodegas jerezanas San Francisco Javier, en la que nos deja algunos titulares sumamente expresivos: * Creo que Jerez es la zona vinícola más importante del mundo en la actualidad y cuna de los mejores vinos blancos de España. * El vino Fino es una de las joyas enológicas de Jerez, aunque quizás está un poco descolocado como un vino de aperitivo, de feria, con un perfil poco serio. * El jerez era uno de los grandes vinos hace 200 años; ha perdido prestigio pero para volver a ganarlo porque el vino es el mismo. * Hay muchas cosas que hacer y vamos a intentar hacerlas. Tenemos la posibilidad de hacer algo muy profundo y muy grande en Jerez. * Pienso que el nombre sherry no aporta nada ya que es el paraguas de un montón de vinos distintos y se presta a la confusión. Hay que hablar de Finos, Amontillados y Olorosos; mucha gente confunde el sherry con el vino de las abuelas. * Cuando vine a Jerez por primera vez hace casi 30 años, me sorprendió mucho la poca importancia que los bodegueros ponían en la viña porque pensaban que la crianza del Fino por el sistema de criaderas y soleras en la bodega lo era todo. * Si la uva no es buena no se puede hacer un buen vino; cultivamos uva para hacer vino, cultivamos vino. * Es una tragedia que el Fino se venda en los lineales de los supermercados a seis euros. (Nosotros añadimos que los hay aún más baratos). *Respecto al precio, Mr. Sisseck añade que el precio lo determina el mercado y no se puede imponer un precio que el mercado no está dispuesto a pagar.

4 Seguro que estas manifestaciones darán lugar a alguna polémica pero hay que recordar que por las manos de Peter Sisseck han pasado algunos de los mejores tintos salidos en los últimos tiempos del viñedo español y deseamos que su reciente aterrizaje en Jerez aporte sabiduría y prestigio a nuestra Denominación de Origen.

5 Bodegas Lustau conmemora su 125 aniversario con el lanzamiento de tres vinos que son joyas inéditas: una Manzanilla con ocho años de vejez, un Amontillado envejecido durante treinta años y un vino Dulce Añada 1996.

6 La doctora en Historia María Isabel Serrano ha ganado el Premio Internacional de Investigación 'Carmelo García Barroso' en su primera edición convocada por el Ayuntamiento de Jerez, el Consejo Regulador y la Universidad de Cádiz, con su trabajo sobre la influencia inglesa en la burguesía vinatera jerezana y sus fincas de recreo 1800-1914).

7 El vino de Jerez seduce a 'Zoom Tendencias', programa de TVE-2 emitido el pasado 21 de noviembre, que descubre Jerez como una ciudad donde históricas bodegas y tabancos conviven con la alta gastronomía y se recrea en sus singularidades. El amplio reportaje está también centrado en el flamenco.

8 El mercado japonés sigue siendo el "permanente deseo" de las exportaciones de nuestros vinos, sin llegar a explotar en sus cifras. Si hace 20 años se exportaron 32.500 cajas, el pasado 2020 sólo se llegó a 14.500 cajas. La buena parte de la noticia es que el jerez rompe con la imagen de vino para cocinar en Japón y está muy bien situado para crecer en aquél mercado, al hilo del Acuerdo de Partenariado Económico (EPA) entre la Unión Europea y Japón. ¡Los mejores deseos de que así sea!

9 El jerezano Santiago Jordi ha sido nombrado Presidente de la Unión Internacional de Enólogos (UIOE) en la Asamblea General de la Institución celebrada recientemente en Milán y en la que han estado presentes los enólogos de los 16 países miembros que la componen desde su fundación en 1965. La Institución tiene su sede mundial en París. ¡La felicitación cordial con los mejores deseos a nuestro destacado paisano!

10 Diario de Jerez y la Fundación Cajasol han organizado un encuentro cultural, bajo el título 'Hablamos de Jerez', en el que los representantes del Consejo Regulador del vino, de la Real Escuela de Arte Ecuestre y de la Federación de Peñas Flamencas han expuesto, muy acertadamente, la llamada trilogía de nuestro patrimonio cultural: vino, caballo y flamenco, presentándolos como tres atractivos perfectamente complementarios y tres señas de identidad únicas que conforman el gran potencial cultural y turístico de Jerez, advirtiendo que los jerezanos tenemos que estar convencidos de lo que tenemos y creernos de verdad que somos capaces de valorarlo, defenderlo y cuidarlo. (Lamentamos la escasa asistencia de público a este tipo de eventos interesantes).

11El viñedo del Marco pide protección frente a la invasión de parques eólicos y fotovoltáicos y solicita ampliar su blindaje ante estas instalaciones. Viticultores y bodegueros reivindican la necesidad de preservar el patrimonio vitícola.