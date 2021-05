Al campo, al campo…

Como grito necesario en estas fechas. Está la Naturaleza tan exuberante que me parecería un desprecio ignorarla. Y aunque no está siendo la primavera tan lluviosa como necesitaríamos, el campo está precioso. Podemos elegir para aprovechar el fin de semana y disfrutar de estos cielos tan limpios que nos ha dejado la borrasca "Lola".

Si queremos pasear por los alrededores de la ciudad, las cunetas están llenas de flores y las viñas en todo su esplendor. Claro si tenemos la suerte de que el glifosato no haya pasado por allí. Este herbicida tan nocivo para la Naturaleza en un pleno municipal y por unanimidad fue declarado de "no uso" en nuestro término municipal. Desgraciadamente, dicho acuerdo fue papel mojado, porque se sigue usando impunemente en nuestros parques y jardines. Y no digamos nada fuera de la ciudad. A pesar de ello, si tenemos la suerte de encontrar un terreno virgen, ya verán que sinfonías de colores. Siempre se ha dicho que la campiña jerezana se empezaba a agostar cuando terminaba la feria. Ya que no vamos a ir al González Hontoria pues vayamos al campo.

Y qué decir de la sierra, sencillamente; espectacular. La carretera que va al Puerto de Gáliz, por delante de nuestros Montes de Propios, la que va al poblado de los Hurones junto a la presa del mismo nombre, cualquiera, es un mosaico de colores predominando la zulla (Hedysarum coronarium) leguminosa muy apetecible para el ganado con flores rojo sangre, que están ahora en todo su esplendor. Y unos prados altos donde nuestro ganado retinto casi no se tiene que agachar para comer.

Pero también la costa está rebosante de colorido. La carretera que va de Barbate a Zahara de los Atunes, que ahora no se puede transitar por la incidencia de la pandemia en la localidad barbateña, ha estado los días pasados como si fuera un puzzle de todos los matices del Arco Iris. Los prados que llegan hasta la misma playa de Retin parecían como una alfombra pintada por el pintor expresionista más exagerado con los colores.

Lo dicho antes de que llegue el estío…. al campo.