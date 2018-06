Hasta hace unos meses, oía comentar a los políticos de uno y otro bando, tanto los que tienen ahora responsabilidad en el circuito y los que la tuvieron hasta no hace mucho, que era inviable traer la Fórmula 1 a Jerez porque los ingresos que generaba no compensaba sus altos costes. Sin embargo, desde hace unas semanas, reconocen implícitamente supuestos contactos, hacen apelaciones a la cautela y a la discreción y les veo defender el asunto hasta en el Parlamento. Reconozco que se me escapa todavía qué ha cambiado para este repentino cambio de discurso sobre un asunto que hasta no hace mucho se asemejaba a una entelequia. ¿Hay algún patrocinador oculto dispuesto a soltar el parné? ¿La Junta va a dar el resto por arrebatarle el privilegio a la Generalitat de Cataluña de máximo benefactor del Gran Premio de España? ¿O todo no es más que una estrategia de los dirigentes de la F-1 para meterle presión a Montmeló, que quiere negociar a la baja el nuevo contrato?. La resolución de la fórmula, en próximos meses.