Estamos de moda

Jerez está de moda. Hasta la revista Telva ha puesto la lupa en la ciudad animando a visitarnos porque "es tendencia". Para nada hay que ser triunfalista. La tasa de paro es aún escalofriantemente elevada y la pobreza sigue conviviendo en muchos hogares jerezanos, que pensarán que Jerez está de moda para aquellos que tienen dinero en la cartera. Pero debemos aplaudir las buenas noticias y la promoción de la ciudad con publicaciones como la de Telva, o las recientes en The New York Times y en la web neoyorquina Vinepair, permiten que Jerez no sólo se reconozca por las colas de desempleo o por ratas en bloques de viviendas, sino por su patrimonio. Hasta el sector audiovisual se ha dado cuenta de la riqueza de la ciudad e importantes productoras han elegido Jerez para los rodajes. 'The Crown', 'La Templanza' y 'El verano que vivimos' son tres producciones que permitirán ver en la pequeña y gran pantalla rincones de la ciudad. Queda camino por recorrer para recuperarnos, pero alegrémosnos de volver a estar de moda.