Sin propuestas

No es la primera vez que el gobierno del PSOE no presenta propuesta alguna al pleno municipal -la última muestra fue la sesión de ayer-. De hecho, ha sido una tónica relativamente frecuente en las sesiones plenarias de este mandato y, en un elevado porcentaje, las llevadas han sido de trámite o porque era necesario hacerlo. Ello demuestra que el gobierno no necesita de este órgano que aglutina la máxima representatividad de la ciudadanía en la administración local para sacar adelante iniciativas pues para eso tiene la junta de gobierno local donde no tiene que estar a expensas del resto de partidos, más si cabe cuando gobierna en minoría. Esto, unido a que la ley de la administración local lo permite, provoca que se coarte en exceso el debate y, de paso, condene a las sesiones plenarias a convertirse en un foro donde se habla de todo menos de Jerez. Ahora bien, resulta sintomático que un gobierno no lleve iniciativas al pleno municipal, una actitud preocupante sin lugar a dudas.