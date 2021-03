"No sólo destruye empleo en Jerez, en toda la comarca"

E STAMOS hoy aquí para hacernos ver en este día tan señalado en el que se celebra a Andalucía como Autonomía. Un artículo 151 en el que conseguimos lo que otros no pudieron. Una libertad y unos derechos que con las últimas reformas no han hecho más que cortarnos las alas.

Cada día estamos más a merced de unos empresarios que reparten con el que gobierna el pastel del poder y que merman cada día más los derechos de los trabajadores.

Hoy representamos un grupo de ellos. Los trabajadores de Holcim, que vemos cómo una todopoderosa multinacional nos trata como producto y se lleva el dinero de Europa con un compromiso de Responsabilidad Social, y luego cierra. Y si no lo hace totalmente, es sólo por un motivo, alargar las subvenciones que les llegan y estirar ese chicle financiero.

Con esta medida, no solo destruye el empleo en Jerez, sino también en toda la comarca, y conseguirá que la población tenga que emigrar buscándose el pan. Pero no solo para los trabajadores directos, sino también de ese otro grupo de trabajadores que aunque son tan fijos como los propios, van bajo la bandera de otras empresas y también tendrán que buscar otro camino.

Contratas y autónomos que prestan su servicio a diario y que no se les quiere ni valorar en la negociación colectiva.

Una negociación que atiende a pocas condiciones para la RE. Poca documentación, dirigir los tiempos, decir que están por la labor de avanzar y reirse de los trabajadores.

Porque el espíritu de la negociación no debe ser dar dinero y destrozarte la vida, sino intentar buscar formas para que no haya traumas o los menos posibles. No se puede consentir que la ley permita que buscar alternativas sea llevarse a un trabajador a otro sitio o darle dinero.

Así no se puede mantener la industria. Ni ésta, ni Airbus, ni Navantia ni nada. O cambiamos la legislación o no hay futuro. Ojalá lo consigamos y podamos verlo. Todo es posible si ponemos de nuestra parte y no miramos a otro lado. Feliz día para todos y cada uno de los andaluces. Los que estamos y los que han tenido que partir a otros lugares del mundo.

(*) Manifiesto que un representante de la plantilla de trabajadores de Holcim leyó la mañana de ayer en la plaza del Arenal en una convocatoria de Adelante Jerez a trabajadores de Jerez cuyas empresas plantean despidos.