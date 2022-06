-(presentador) ¡Sí, sí, sí! Llegamos al panel final de "La Veleta de la Fortuna" con María, una gran concursante que viene desde Jerez de la Frontera. Y este es María, el título del panel que tienes que resolver: "Esto sólo pasa en Jerez". ¡María qué suerte! Con este nombre tienes que resolverlo si o si… ya sabes la dinámica del concurso, te la explico. Tienes que darme dos vocales y dos consonantes, si están en nuestro panel, aparecerán descubiertas. A partir de ahí, tendrás diez segundos para resolver.

- (Concursante) ¡Qué nervios! Pues te digo las dos vocales. Serían la E y la A. Y consonantes, elijo la L y la Z.

- (Presentador) Estupendo, pues descubrimos… doce vocales E y cinco A. En cuanto a las consonantes, en el panel tienes siete L y dos Z. Está bastante bien María. ¿Estás lista? Adelante esos diez segundos para descubrir qué esconde este panel.

- (Concursante) Umm… ez… hijo… teni… el teniente… ¿ultra?… -Sonidos de aplausos enlatados… y una cuenta atrás… cinco, cuatro, tres…- ¡Lo tengo, creo que lo tengo! ¡Si, si! Resuelvo: "JEEZ A SU HIJO ESCLARECIDO EL TENIENTE DE NAVÍO LEZ TRIPULANTE DEL PLUS ULTRA".

- (Presentador) ¿Estás segura? No tengo claro qué significa… pero no importa María ¡porque es… correctoooo! -Vuelven los aplausos-. En el panel final de hoy pedíamos lo que queda de la frase escrita en el Monumento a Juan Manuel Durán González de la Plaza de las Angustias de Jerez. Tripulante del primer vuelo transatlántico de la historia entre España y América, realizado a principios de 1926 con el avión "Plus Ultra".

Sin duda, el título del panel no podía ser más acertado, desaparecen las letras de la dedicatoria a un personaje ilustre y el Ayuntamiento no las repone. Desde luego, esta dejadez sólo pasa en Jerez… ¡Enhorabuena y a disfrutar del premio!