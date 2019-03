Para volverse loco

Sigo con el hilo que mi compañero Ángel Espejo abrió ayer. Es cierto. El jueves el Villamarta estará a reventar para ver a 'Los Quemasangre' de 'El Selu'. No les quepa la menor duda. Al que le caben dudas es a este 'notario' de lo público que les escribe. Lo del Carnaval, mírese como se mire, no se entiende. Por la mañana recorre la ciudad una cabalgata. La respuesta del respetable es mínima. Esa misma noche del sábado se organiza un certamen de cuplés y pasadobles en la plaza Belén. Y miren ustedes por dónde allí no se cabe. Debo reconocer que esto no hay quien lo entienda. ¿Será que Jerez pasa de la cabalgata? Puede ser. ¿Será que a Jerez lo único que le gusta son las agrupaciones de calidad máxima? Pues también puede ser. Podría ser incluso que tras tanto años tengamos un guirigay en la cabeza que ni nosotros mismos nos entendemos. Pues mire usted, también puede ser. Y lo digo con el corazón en la mano: no envidio al concejal de Fiestas de esta ciudad en esta celebración. Para nada. Esto es un lío.