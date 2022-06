Corpus desdibujado

DE siempre la celebración de Jesús Sacramentado ha estado relacionada con la procesión que lleva a Su Divina Majestad a las calles de la ciudad. Procesiones litúrgicas se dice que son tres: las de entrada en cualquiera de las celebraciones de la eucaristía, la del Domingo de Ramos y la del Corpus Christi. Esta que hoy celebramos no es posterior a la celebración litúrgica sino que se contempla antes de la bendición final, la cual, se lleva a cabo a la conclusión de la procesión con el Santísimo Sacramento y su posterior reserva. Es cuando muchos estandartes y cofrades salen por las puertas laterales de la Catedral con sus guiones, para que nos entendamos.

Desdibujado parece estar siendo este tiempo en el que Cristo, manifestado en la Eucaristía, va a ser acompañado por un buen puñado de procesiones. Ya no solo este fin de semana sino el que viene que acogerá —esperen a que mire mi agenda— creo que hasta cuatro procesiones que estarán de fondo a la clásica y tradicional procesión de Minerva y una pequeña procesión con el Santísimo en Picaduñas.

Quizá es excesiva la oferta de procesiones en este tiempo de fervor eucarístico

No me gustaría poner la pica en Flandes. Pero quizá es excesiva la oferta de procesiones en la ciudad en tiempo en el que debería de reinar la mayor de todas la procesiones que no es otra que la del Corpus Christi. No voy a cuestionar que sobre ni falte nada. Pues doctores tiene la Iglesia y es el mismo Obispado quien ofrece los permisos preceptivos. Pero un mejor reparto de procesiones y una buena planificación no vendrían mal. Y todo ello sin contar si Jerez cuenta con personal para presenciar masivamente tantas procesiones en las aceras.