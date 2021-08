Dictadura mediática

¡APROVECHAD amantes del deporte! ¡Aprovechad estos dos o tres días de resúmenes y balance de las Olimpiadas en los medios de comunicación! Antes de que se termine esta semana ya no volveréis a tener noticia alguna de Adriana Cerezo, ni de Alberto Ginés, ni de Sandra Sánchez, ni de la mayoría de deportistas y deportes con los que hemos vibrado durante estas dos últimas semanas.

A partir de esta semana, los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, se olvidarán de todas las hazañas que nos han contado, del 99 por ciento de los deportistas y de los deportes, para centrarse exclusivamente en el fútbol y de manera residual en algo de baloncesto masculino y algo de motor. ¡Ya! Si Jon Rahm gana un grande, por supuesto le darán diez segundos al final del informativo.

A partir de hoy, salvo esos resúmenes residuales, los medios de comunicación nos imponen como información deportiva el fútbol. Por ejemplo, se emite como noticia deportiva una pieza en la que se ve un coche de alta gama con los cristales tintados saliendo de un estadio, de un restaurante o de cualquier sitio, en el que no se ve quién va dentro y un periodista corriendo detrás del coche gritando al aire "Messi, Messi, ¿te quedas?" ¿Por qué no se dedica ese tiempo para hablar de otro deporte o deportista del que si tengas imágenes? ¿No interesa?

El informativo deportivo se ha convertido en una especie de programa de prensa amarilla dedicada, ya no al fútbol, sino al Real Madrid y al Barça, con un tratamiento similar al 'Sálvame de luxe’ o 'La Isla de las tentaciones'. Y si ya nos vamos a lo que hace Pedrerol, apaga y vámonos. Su Chiringuito ha tergiversado la información deportiva hasta tal punto que hoy en día convierte en protagonistas de las noticias a los propios contertulios. La bazofia mediática llega al punto de que parte del informativo del día siguiente incluye como información deportiva a Roncero bailando delante de los 'periodistas' pro Barça o a Soria poniéndose de rodilla adorando a Messi.

Faltaría más, claro que tienen la excusa de la audiencia, como la tienen el resto de los programas bazofias. Que no se cuelguen medalla alguna, ya en la Roma antigua se practicaba lo de ‘pan y circo’. Excusarte y ampararte en una alta audiencia, como prueba irrefutable de que tienes un buen programa de información deportiva, es la manera más burda y tonta de justificación. Si me dices que el 'Populo' se lo traga y eso te hace ganar, genial, pero no me hables de información deportiva. El dinero y la audiencia os hacen valorar mucho más un peo de Leo Messi que el esfuerzo en los próximos años de los 17 medallistas españoles.

Pero este es un debate que está perdido de antemano. Este país era de fútbol y toros. Hoy, para parecer menos cavernícolas, solo somos un país de fútbol.