QUÉ angustia más grande estoy pasando todo este tiempo viendo cómo uno de los edificios más representativo de nuestra ciudad está cerrado. Y digo más representativo porque es conocido por todos nosotros ese dicho que dice: “Eres más jerezano que el Gallo Azul” ¿Os habéis percatado de que después de muchos meses sin moverse una mota de polvo, ni tan siquiera una cuba de escombros vuelve a verse movimiento en la obra del emblemático Gallo Azul? ¡Qué alegría! Ya pensaba que lo había comprado alguien sólo para cerrarlo como ha hecho con otros locales de los que ha adquirido la gestión ya sea por título de alquiler o propiedad. Que había problemas con Urbanismo y la licencia de obra. Era todo algo lento y extraño. Parecía de esas maniobras raras y movimientos extraños. Pero parece que no hay fantasmas, que todo se reconduce. Además, otros locales de la misma empresa o gestión también están a punto de ponerse en marcha. ¡Qué bien! Sólo queda saber el futuro del ‘Tendido 6’. Otro emblemático local de restauración que desgraciadamente se quedó cerrado y en obras todo este tiempo. A día de hoy, sigue cerrado y le será muy difícil recuperar los clientes que ha perdido en el camino. En todo caso, con un potente y buen empresario al mando, como parece que es quien gestiona todo este grupo, se podrá salir adelante y recuperar el músculo. Es vital, muy necesario, mantener un tejido empresarial de buena hostelería. Un segmento de la hostelería de calidad imprescindible para avanzar en la economía.

No todos los días tenemos buenas noticias. Una muy buena con Pepe Ravelo, que ha vencido a un enemigo muy malo. Es una grandísima noticia de la que me alegro de una forma muy especial. Por él y por todos los que luchan por salir adelante cuando la salud se ‘distrae’ un poco... Pero hoy nos levantamos con una noticia para la ciudad que no es del todo agradable. El Circuito de Jerez pierde su condición como sede fija de la celebración del Gran Premio de Motociclismo a partir del año 2022. Es una mala noticia por un lado, pero es una buena oportunidad por otro. Una buena oportunidad para que nuestros gestores públicos -los políticos- se pongan en marcha para consolidar un evento de gran repercusión para la ciudad. Al contrario, lo que habría que buscar es que volviera la Fórmula 1. Ya hay motivo suficiente como para ponerse a trabajar como ha anunciado la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Ha comunicado que se va a poner de inmediato. Como jerezanos debemos exigir a nuestros políticos que se pongan a ‘pelear’ para que no se lleven recursos tan importantes como estos. Porque si tenemos poquito y encima lo perdemos… Tenemos que trabajar con buen criterio, prioridades, plan de actuación y seriedad. Señalar y reprochar también a algunos mamarrachos que acaban de entrar y cubrir huecos que no han ganado por ningún mérito más allá del oportunismo que les proporciona la marca. Que cobran -eso sí- dinero de los jerezanos sin haber aportado ni demostrado nada. Que sólo andan por ahí dando vueltas en circulo, haciendo ‘fullería’. Intoxicando el ambiente por donde pasan y buscando la foto aún sin estar convocados al acto. Colándose por la gatera para darse ‘autobombo’. ¡Oigan! El pueblo es paciente pero no es tonto y vaya ud condió.