Entierren el hacha, por favor

Es triste que un Ayuntamiento se empeñe en convertir el refuerzo de limpieza en los colegios en una guerra política, simplemente porque estamos hablando de la salud de miles de personas.

No entro a discutir si tiene o no razón sobre quién debe encargarse de abonarlo, si el Consistorio o la Junta, pero sí que me parece lamentable que sabiendo que esta situación llegaría a producirse, estemos enfrascados en una guerra absurda a pocos días del comienzo del curso.

En cualquier localidad con cierta organización, la contratación de personal extra para la limpieza ya debería estar preparada, pero aquí no, y la falta de previsión se escuda en echar la culpa al otro. Señores políticos, dejémonos de tonterías, vayamos todos a una, porque lo que se avecina en los centros educativos es muy serio.

Y no me digan que no hay presupuesto cuando llevamos todo el verano viendo cómo se dilapidan las arcas de los jerezanos en actos tan absurdos como inútiles.

Si a la desastrosa planificación de la Junta, que tiene a directores y claustros medio locos con cambios constantes y a contrarreloj, se une el conflicto político por cosas como esta, apaga y vámonos. Sean coherentes, la sociedad lo necesita.