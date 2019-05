Parece increíble pero mañana hay otra vez elecciones y además dobles. Por un lado las Europeas, que algunos todavía no hemos terminado de saber para qué leches sirve ese parlamento europeo donde casi 700 parlamentarios ganan una pasta gansa, y algunos ni siquiera saben qué países integran la Unión Europea. Joé, si ni siquiera han sido capaces de echar a un país que se quiere ir y oh, maravilla, también va a elegir diputados. En fin, que hay que elegir a unos pocos para que ganen un pastón, vayan de vez en cuando a Bruselas y decidan no sé qué. También podemos mandar a los que no queramos aquí, je, je. Lo realmente importante es que también elegiremos a nuestros concejales. Sí, a esos que estos días están prometiendo que cambiarán la ciudad, y ni unos lo hicieron cuando gobernaron, ni otros han rendido cuenta de lo que han hecho. Por no hacer, ni siquiera han sido capaces de decir las conclusiones de esa comisión que nos iba a aclarar cuanta deuda han generado los sucesivos gobiernos. O durante estos 4 años no han sido capaces de hacer su trabajo, o no tienen interés en que lo sepamos. Lo cierto es que, a pesar de todo, hay que volver a elegir a nuestros representantes en el pleno para que luego ellos decidan quién nos gobierna y como lo dejan gobernar. En cualquier empresa hacemos un proceso de selección antes de contratar a nadie para gestionar nuestros recursos. Queremos los mejores, lo más capaces, los más cualificados, los más honestos… A las elecciones puede presentarse cualquiera. Desde quienes utilizaron el poder para despedir con mentiras e insultos sobre su profesionalidad a quienes no eran de su cuerda, hasta quienes teniendo la posibilidad de cambiar la ciudad sosteniendo un gobierno fuerte y vigilándolo de cerca han dejado pasar la oportunidad entretenidos en la metafísica de la política. Nos quedan horas para decidir a quienes ponemos al frente de la ciudad. Los elegidos gestionarán por acción u omisión nuestro dinero y el futuro de la ciudad. Así que suerte a todos en la elección del voto, pero sobre todo… ¡A Jerez!