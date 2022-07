Manuel Esteve y el casco griego: a propósito de una fotografía

El año 1938 no fue un buen año. La guerra civil que desangraba al país cumplía su segundo año mientras las potencias extranjeras participantes en ella, experimentaban nuevas armas y tácticas que luego aplicarían en una escala nunca vista, en la guerra mundial que ya se adivinaba en el horizonte.

Sin duda 1938 no fue un buen año para la mayoría, aunque para el joven bibliotecario y arqueólogo municipal Manuel Esteve Guerrero, aquel año permanecería para siempre en su memoria. El motivo fue la aparición de un casco corintio a 20 kilómetros de la desembocadura del Guadalete, en las proximidades de una presa para riego ya inutilizada denominada La Corta, muy cerca de El Portal en el término de Jerez. Aquel descubrimiento tuvo gran repercusión en círculos académicos españoles pero también europeos, y aunque no fue Manuel Esteve el descubridor de aquella pieza, que realmente se encontró por una serie de afortunadas circunstancias, su nombre salto fuera del ámbito local al gestionar de manera eficaz aquel asunto y finalmente incorporar el mencionado casco griego a la Colección arqueológica Municipal de Jerez.

Como sucede en estos casos, personajes hasta ese momento en la sombra surgieron reclamando su parte de protagonismo. Fue el caso de Cesár Pemán, comisario provincial de Excavaciones Arqueológicas, que en una carta fechada en febrero de 1939 y dirigida al académico de la real Academia de Historia Vicente Castañeda Alcover, anunciaba a este último que había indicado a Manuel Esteve que enviara fotografías del casco a dicha Institución, a la vez que el mismo le solicitaba la publicación en el Boletín de la Academia, de un artículo de su autoría que finalmente saldría publicado bajo el título de 'Hallazgo de un casco griego en el Guadalete, y recapitulación de testimonios sobre la presencia de los griegos en Andalucía en los siglos VII-VI a. de J.C.'.

Esteve envió aquellas fotos como le indicaba Pemán, seleccionándolas de entre las realizadas unos meses antes. Sospechamos que fue entonces cuando se haría también esta curiosa fotografía que acompaña el presente artículo, que por supuesto no se envió a Castañeda, y se conserva en el Museo. Una foto que si no nos equivocamos en nuestra hipótesis, habría que fecharla a finales de 1938, y que el paso del tiempo sumió en el olvido, hasta el punto que hoy pocos historiadores y arqueólogos la conocen. En ella vemos a un Esteve, no puede ser otro, tocado con el casco griego y envuelto en una prenda a modo de clámide griega, mientras fuma despreocupadamente mirando a la cámara. La foto de autor desconocido sería tomada en una zona exterior del edificio de la antigua biblioteca y colección arqueológica, pues parece ser S. Dionisio lo que se dibuja a espaldas del arqueólogo. La foto en cuestión, una broma hoy impensable, pero que se explica por la euforia todavía presente ante el hallazgo de aquella importante pieza, es un fugaz instante en la vida de un personaje tan crucial para la vida cultural de la ciudad.

En aquel momento aún Esteve no había iniciado su epopeya en los parajes de Mesas de Asta, y como bibliotecario vivía su etapa más controvertida al gestionar en Jerez la aplicación de las duras normas en torno al libro que las nuevas autoridades franquistas implantaban en los territorios que iban ocupando. Una foto divertida, curiosa pero además relevante pues nos muestra a un Manuel Esteve al inicio de su vida profesional, cuando aún está lleno de ambiciosos proyectos. Una foto que contrasta con aquella que le hiciera Eduardo Pereiras en el año 1975, el de su jubilación, donde ya nos topamos con un rostro severo y cansado, un rostro en el que quedan las profundas huellas de una larga historia cargada de luces y sombras.

(Mi agradecimiento por su colaboración al arqueólogo municipal Francisco Barrionuevo Contreras).