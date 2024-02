1978: aquel año toda España aplaudió a rabiar un feliz natalicio: se trataba de una niña acunada sobre nanas de esperanza a quien pusieron por nombre Constitución. Entonces la cría no era del todo consciente de cuán relevante y resolutiva soplaría su personalidad en tanto ella misma encarnaba la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Representaría -y no sin comerlo ni beberlo -el pluralismo de la sociedad moderna. Algo así como la justa medida de toda equidad aplicada a la igualdad de cualquier ciudadano de a pie, sin subrepticias excepciones. Fue un año de incoaciones. También de invocaciones. Amén de imprecaciones. De imbricaciones. Hubo ocasión para la mesa y mantel del consenso e incluso hasta “café para todos”. La Transición asentaba el saludable estado de una democracia ajena a toda convocatoria de merienda de negros. No se prohíbe el cante en los tabancos del costumbrismo social pero sí el pasteleo en la flor y nata de los máximos dirigentes del país. Esta premisa estaba garantizada según quien pudo prometer y prometió como jefe del Ejecutivo. Que se consensuara la redacción de la Carta Magna marcó un hito sin precedentes a resultas de las anteriores -léase desde La Pepa gaditana de 1812 hasta la propia de 1931- que habían impuesto por descontado la línea ideológica de quien ostentaba a todas luces la mayoría.Jerez no miraba de soslayo ni reticencia el sobrevenido empuje de esta transformación social cuya base tantas expectativas abría en no escasos órdenes también laborales. Era quizá “una ciudad por hacer”, como bien ha aseverado Pedro Pacheco en la entrevista que estos días atrás ha concedido al capataz de pasos de Semana Santa Martín Gómez Moreno. Por cierto, una digresión: Martín se da trazas como entrevistador de regate corto. Fin de la digresión. Jerez es a 1978 lo que la mirada del adolescente a los tientos del amor primero: una retina expectante. Los niños vestían camisas a cuadros y jerséis de rombos. Por lo común estos últimos confeccionados por el corte costurero y la destreza en estas lides que dominaban las madres a partir de los patrones desplegables embuchados en los contenidos de las revistas femeninas de entonces. El ganchillo era práctica común en quienes también comandaban las labores del hogar. Y, ya de paso, comenzaban a administrar al dedillo la economía familiar.

Otro apunte de ocasión: en diciembre de nuestro protagónico año 1978 la Policía Armada -que fue creada, con su escala de grises, al término de la Guerra Civil- dejaría paso al Cuerpo de la Policía Nacional -los celebérrimos “maderos” en atención al color marrón de su vestimenta- convertidos en 1986 en el Cuerpo Nacional de la Policía. Sobre las carreteras españolas ni que decir tiene que abundaba el 2CV -así denominado por los caballos de vapor de potencia en sus prometedores comienzos-. La versatilidad, el diseño y sobre todo el precio de este automóvil contribuyeron a su pronta proliferación. Eso sí, nadie ose puentear ni menoscabar el peso específico del siempre entrañable Seat 600. Desde que se implantara la incluso romántica Ley General de Educación de 1970 y su ya icónica Educación General Básica (EGB) con los archisabidos ocho cursos de escolarización obligatoria en dos etapas: de primero a quinto y de sexto a octavo, los niños de Jerez, tras la etapa preescolar o los adorados Jardines de Infancia, accedían al colegio con seis años y salían con catorce. Ya posteriormente la educación mixta acabaría con aquel musicalizado “los niños con los niños y las niñas con las niñas” en la voz de Fernando Esteso. La televisión ofrecía espacios tan recordados como ‘Aplauso’, ‘Dos por dos’, ‘El juglar y la reina’, ‘La España de los Botejara’, ‘El bosque de Tallac’ o ‘El show de los Teleñecos’.

Hoy esta columna periodística trae a colación una imagen muy jerezana del año 1978. Una imagen de nombres propios. Una imagen con sabor. Y ribetes enteramente futbolísticos. Se trata de una rueda de prensa convocada en las antiguas Bodegas Williams & Humbert. ¿El motivo de la misma? La presentación de Diego Mendoza como entrenador del Xerez CD. En la imagen podemos reconocer a Pepe Repeto, presidente del club. Y a periodistas que marcaron época como Diego Campoy, Carlos Vergara, José Antonio Benítez, António Arias, Ángel Revaliente y Jerónimo Roldán. En aquel momento todas las miradas esperanzadoras recaían en la recién creada Segunda División B, categoría intermedia entre la Segunda y la Tercera División. Jugadores como Dieguito y Choquet brillaban al alza. Otros tiempos, otro fútbol, otros conceptos. Ni mejores ni menores ni peores. Distintos a tenor de la perspectiva de la mirilla del calendario. ¡Sirva esta histórica fotografia para enviar un fortísimo abrazo -intenso y nunca figurado- a los buenos aficionados xerecistas!