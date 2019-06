Rebajas para animar la temporada

Algunas cadenas de moda, como Cortefiel -en la imagen su tienda de la calle Larga- o Sfera y El Corte Inglés, han decidido adelantar el inicio habitual de las rebajas de verano para animar una temporada que no terminaba de arrancar. Los últimos días de bajas temperaturas o al menos no demasiado altas no han sido buenos para las ventas de ropa de verano, de ahí que las rebajas vengan a recuperar cuanto antes el terreno perdido. Y ya se sabe que cuando las grandes cadenas tiran del carro, el resto las sigue.