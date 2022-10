Rosario de costaleros

El Rosario de Capataces y Costaleros ha cumplido sobradamente con la celebración de los 175 años de la fundación del Inmaculado Corazón de María. Advocación muy dominicana la del Rosario que se fundamenta en la tradición de Santo Domingo de Guzmán que ya lo rezaba, divulgando esta tradición que ya tenía raíces mucho más antiguas.

La archicofradía del Rosario también es Patrona de los capataces y costaleros en la ciudad. La corporación siempre ha estado gestionada por capataces de la ciudad y gente muy comprometida con el denominado ‘mundo de abajo’. Históricos como la familia ‘Gorrión’ o más recientemente José Luis López ‘El Chapa’ y ahora Jaime Gutiérrez —que tienen una clara relación con el mundo de la costalería— están muy involucrados por engrandecer la corporación con sede ahora en Santiago.

Los avatares de esta corporación han sido muchos. Y las luchas por lo que el destino le deparaba. Ahora parece que vive un momento dulce. Con una sede propia e intentando aglutinar a los costaleros de la ciudad.

Es una paradoja que tantos costaleros como hay en la ciudad y equipos de capataces se vea a la archicofradía siempre con los mismos. Algo falla. El reflejo que deberían de tener los costaleros con su Patrona no se ve en muchas ocasiones. Abogamos para que Jaime Gutiérrez ‘Petate’, como lo conocemos todos, trabaje a fondo porque podría ser una de las grandes glorias de la ciudad. Y no es lo que no sea, pero teniendo como mies a tantos costaleros debería de ser la ‘Niña Bonita’ de la gente de abajo. Sigamos por esta senda para hacerla más grande a esta bellísima imagen de María que los Capataces y Costaleros tienen en la ciudad.